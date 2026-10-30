Christa Pike, o femeie condamnată pentru omor, a făcut primele declarații după ce a supraviețuit unei tentative nereușite de execuție. Aceasta a mărturisit că, de la incident, suferă în permanență de dureri severe, potrivit Daily Mail .

Prima reacție a femeii care a supraviețuit unei execuții cu injecție letală: "Durerea nu este doar fizică" - Profimedia

Execuția lui Pike, programată pentru 30 septembrie, a eșuat după ce femeia s-a trezit în urma administrării a două doze de pentobarbital, care nu au avut efectul dorit. Procedura a fost efectuată de autoritățile statului Tennessee.

"Nu a existat niciun moment de la acea noapte în care să nu fi simțit durere. Mă doare corpul. Mă dor brațele. Mă dor mâinile. Mă doare gâtul. Încă îmi este greu să vorbesc. Iar durerea nu este doar fizică. Există durere și în mintea mea, și în sufletul meu. Nu mă gândisem la viața de după acea noapte și sunt profund afectată de incompetența care a pus atât de mulți oameni în această situație îngrozitoare.

Continui să mă gândesc la familia victimei mele și la durerea și pierderea teribile pe care le-au îndurat. Sunt în recuperare și știu că devin mai puternică. Dar vindecarea nu înseamnă că totul este în regulă. De la acea noapte, am fost în mare parte izolată în secția medicală a închisorii, departe de ceilalți oameni și de legăturile umane care înseamnă atât de mult pentru mine. Această izolare aduce cu sine un alt tip de durere", a spus Pike, în vârstă de 50 de ani.

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Cum a decurs execuția întreruptă a Christei Pike

În timpul procedurii șocante de luna trecută, Pike ar fi strigat: "Simt că brațul meu este pe punctul să explodeze", înainte de a întreba, la un alt moment: "Așa se întâmplă de obicei?".

Când a fost transportată ulterior la spital, ambele brațe erau umflate și prezentau arsuri și bășici provocate de substanța administrată. Avocații săi au comparat leziunile cu cele provocate de expunerea la înălbitor sau la Drano, o substanță chimică folosită pentru desfundarea scurgerilor și a țevilor din gospodării.

Apărătorii femeii au declarat că, în opinia lor, problemele apărute la liniile intravenoase au făcut ca pentobarbitalul să pătrundă în țesuturile brațelor, în loc să ajungă direct în sânge. Pike a fost externată la începutul acestei luni și s-a întors în penitenciarul pentru femei în care și-a petrecut ultimii 30 de ani.

Femeia se află în închisoare din 1995, după ce a fost condamnată pentru uciderea colegei sale, Colleen Slemmer, pe care a bătut-o și a înjunghiat-o mortal.

Ce se întâmplă cu sentința Christei Pike după execuția nereușită

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a declarat la începutul acestei săptămâni că Pike va fi, cel mai probabil, executată, în ciuda faptului că a supraviețuit primei tentative.

Lee a suspendat toate execuțiile până la sfârșitul anului.

"În ceea ce privește o anumită persoană, precum Christa Pike, și infracțiunea comisă de aceasta, ea rămâne încarcerată în conformitate cu legile statului Tennessee. Presupun că sentința ei va rămâne aceeași ca înainte, cu excepția cazului în care instanțele vor decide altfel", a declarat Bill Lee pentru WSMV News

Între timp, un judecător din Tennessee a ordonat autorităților statului să păstreze toate probele legate de execuția eșuată.

Procurorul general adjunct John Ayers nu s-a opus solicitării. El a precizat că în prezent nu există un ordin de execuție în vigoare pentru Pike și a susținut că Departamentul Corecțional a păstrat deja probele rezultate în urma tentativei de execuție. Acesta a adăugat că au fost conservate registrele de evidență, fișele de observație, deșeurile și materialele medicale, precum și înregistrările electrocardiogramelor.

Recent, s-a aflat că polițiștii locali și cei ai statului au fost derutați și uluiți după ce oficialii penitenciarului au anunțat pentru prima dată că Pike supraviețuise tentativei de execuție. Unul dintre dispeceri a crezut chiar că informația era falsă.

Pentru ce a fost condamnată la moarte Christa Pike

Christa Pike avea doar 18 ani când ea și iubitul său de atunci, Tadaryl Shipp, au bătut-o și au ucis-o pe Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani. Potrivit procurorilor, Pike se temea că Slemmer încerca să îi fure iubitul. Din acest motiv, ar fi atras-o într-o zonă împădurită, unde a tăiat-o cu un cutter și a lovit-o cu o bucată mare de asfalt.

Ulterior, Shipp a crestat o pentagramă pe corpul victimei.

Acesta avea 17 ani în momentul comiterii crimei și a fost condamnat la închisoare pe viață, cu posibilitatea eliberării condiționate. Christa Pike a fost singura dintre cei doi condamnată la moarte.