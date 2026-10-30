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Ministrul Finanţelor vrea să le dea magistraţilor miliardul de euro eşalonat

Ministrul Finanţelor vrea să le dea magistraţilor miliardul de euro eşalonat Ministrul Finanţelor vrea să le dea magistraţilor miliardul de euro eşalonat - Sursa: Profimedia
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Editor Denisa Vladislav | Timp citire: 1 minut
Publicat la 30.10.2026, 15:50 | Modificat la 30.10.2026, 15:58

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri, la finalul ședinței de Guvern, că speră ca, prin dialog la nivelul prim-ministrului, să fie identificată cât mai repede o soluție de eșalonare a sumelor datorate magistraților, astfel încât plățile să fie făcute fără perturbări.

Întrebat ce se întâmplă cu banii pentru magistrați, ministrul Finanțelor a afirmat că suma este foarte mare și că speră să fie identificată, prin dialog la nivelul premierului, o soluție de eșalonare a plăților.

"E o sumă foarte mare pe care sper ca prin dialog în cel mai scurt timp la nivelul primului ministru, să reușim să găsim soluția unei eșalonări, într-un mod în care sumele datorate să poată fi plătite astfel încât să nu avem perturbări.", a declarat Ministrul Finanţelor

Referitor la țintele bugetare, ministrul Finanțelor a precizat că nu pot fi comparate țintele trimestriale cu cele anuale și că depășirea unui indicator provizoriu nu reprezintă un motiv de panică. 

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"N-aș vrea să intru în această dezbatere decât să fac precizări tehnice: nu putem compara ținte trimestriale cu ținte anuale. Privite în ansamblu, chiar ținte provizorii și nevoia de a cheltui mai mult din PNRR, depășirea unui indicator provizoriu nu e un element care să inducă panică.", a mai spus Alexandru Nazare

Denisa Vladislav
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