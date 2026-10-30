Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri, la finalul ședinței de Guvern, că speră ca, prin dialog la nivelul prim-ministrului, să fie identificată cât mai repede o soluție de eșalonare a sumelor datorate magistraților, astfel încât plățile să fie făcute fără perturbări.

Ministrul Finanţelor vrea să le dea magistraţilor miliardul de euro eşalonat - Sursa: Profimedia

Întrebat ce se întâmplă cu banii pentru magistrați, ministrul Finanțelor a afirmat că suma este foarte mare și că speră să fie identificată, prin dialog la nivelul premierului, o soluție de eșalonare a plăților.

"E o sumă foarte mare pe care sper ca prin dialog în cel mai scurt timp la nivelul primului ministru, să reușim să găsim soluția unei eșalonări, într-un mod în care sumele datorate să poată fi plătite astfel încât să nu avem perturbări.", a declarat Ministrul Finanţelor.

Referitor la țintele bugetare, ministrul Finanțelor a precizat că nu pot fi comparate țintele trimestriale cu cele anuale și că depășirea unui indicator provizoriu nu reprezintă un motiv de panică.

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"N-aș vrea să intru în această dezbatere decât să fac precizări tehnice: nu putem compara ținte trimestriale cu ținte anuale. Privite în ansamblu, chiar ținte provizorii și nevoia de a cheltui mai mult din PNRR, depășirea unui indicator provizoriu nu e un element care să inducă panică.", a mai spus Alexandru Nazare.