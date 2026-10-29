Cât mai țin ploile și cât de mult se răcește vremea în România. Prognoza meteo pe 7 zile

România se pregătește pentru mai multe zile cu vreme rece și temperaturi sub cele normale pentru începutul lunii noiembrie. În unele regiuni, maximele vor coborî până la 6 grade, iar ploile vor cuprinde mai ales sudul țării, în timp ce la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare. Spre finalul săptămânii viitoare, temperaturile vor începe să se apropie treptat de valorile normale pentru această perioadă, însă ploile ar putea reveni în sud-vest. Potrivit prognozei ANM, vremea se va menține rece în cea mai mare parte a intervalului.

Cum va fi vremea în această seară și la noapte

În această seară, cerul va fi mai mult noros și va ploua slab, temporar, în special în Dobrogea, Muntenia și Oltenia. În celelalte regiuni, ploile vor fi izolate, iar pe crestele Carpaților Meridionali vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab, iar temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între 6 și 10 grade. Pe alocuri, mai ales în centrul și sud-vestul țării, se va forma ceață. În București, cerul va fi noros și va ploua slab. Vântul va sufla în general slab, iar temperatura minimă va ajunge la 9-11 grade. În a doua parte a nopții, vor fi condiții de ceață.

Vremea de mâine, 30 octombrie: Va ploua pe arii restrânse

Mâine, vremea va fi în general închisă, cu temperaturi maxime între 9 și 18 grade. Va ploua pe arii restrânse în timpul zilei, mai ales în sud și la munte, iar seara și noaptea precipitațiile se vor extinde în Oltenia și Muntenia. La altitudini mari, vor fi lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în estul țării și pe litoral. În București, cerul va fi noros și va ploua slab, mai ales seara și noaptea. Temperatura maximă va ajunge la 13 grade, iar minima va fi de 8-10 grade.

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Se răcește în weekend: Ploi în mai multe regiuni și ninsori la munte

Vremea se va răci în weekend, iar temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Sâmbătă, cerul va fi mai mult noros și va ploua temporar în sudul și centrul țării, dar și local în celelalte regiuni. Cele mai însemnate cantități de apă sunt așteptate în vestul Carpaților Meridionali, nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei. La munte, vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1.500 de metri va ninge și se va depune un strat de zăpadă de 5-10 centimetri, pe alocuri.

Temperaturile maxime de sâmbătă vor fi cuprinse între 7 și 16 grade, iar cele minime între 3 și 11 grade. Duminică, vremea se va menține rece pentru începutul lunii noiembrie, cu maxime între 9 și 17 grade. Ploile vor fi mai probabile în sud-vestul și sudul țării, dar și în unele zone din centrul teritoriului. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi în continuare lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în sudul și sud-vestul țării, cu viteze de 40-50 km/h, dar și la munte, unde rafalele pot ajunge la 60-80 km/h. Izolat, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

În București, sâmbătă va fi în continuare închis, cu ploi slabe și temperaturi maxime de numai 10-11 grade. Duminică, cerul va rămâne mai mult noros, iar ploile slabe vor fi mai probabile în a doua parte a intervalului. Maxima va ajunge la aproximativ 13 grade, însă vântul va sufla moderat, cu rafale de până la 35-45 km/h.

Luni 2 noiembrie: Vremea va fi rece, cu ploi și vânt

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 10 și 15 grade, sub valorile obișnuite pentru această perioadă. În sud și sud-vest, ploile vor fi extinse, iar vântul va sufla cu intensitate și va accentua senzația de frig. În restul țării, va ploua izolat, iar la munte, mai ales la altitudini mari, vor fi lapoviță și ninsoare. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între 3 și 9 grade. În București, vremea va fi închisă și vântoasă, cu ploi temporare. Maxima va ajunge la aproximativ 12 grade, iar minima va coborî la 6-7 grade. Vântul va accentua senzația de rece.

Marți, 3 noiembrie: Vânt puternic în sudul țării

Vremea se menține rece, cu ploi și vânt puternic în sudul țării. Temperaturile vor fi în continuare sub valorile normale pentru această perioadă, cu maxime cuprinse, în general, între 8 și 12 grade. În jumătatea de sud a țării, va ploua pe arii relativ extinse, în timp ce în restul regiunilor precipitațiile vor fi izolate. La munte, la altitudini mari, vor fi lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în sudul și sud-estul țării, accentuând senzația de frig. Temperaturile minime vor coborî până la -1 grad, iar în rest se vor situa, în general, între 0 și 6 grade. În București, vremea va fi rece, cu ploi și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 8 și 11 grade, iar minima va ajunge la 4-5 grade.

Miercuri, 4 noiembrie: Temperaturi sub cele normale pentru această perioadă

Vremea se menține rece, cu temperaturi sub cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai degajat, însă ploile nu vor lipsi, mai ales în sudul țării și la munte. În zonele joase vor fi precipitații sub formă de ploaie, iar la munte vor fi precipitații mixte. Vântul va avea intensificări local în estul și sud-vestul țării, precum și în zonele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 12 grade, iar minimele vor coborî până la -2 grade. În București, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această dată, cu posibile intervale de ploaie. Temperatura maximă va ajunge la 10-11 grade, iar minima va fi cuprinsă între 1 și 4 grade.

Joi, 5 noiembrie: Temperaturile pot coborî până la -3 grade

Joi, vremea va fi rece, cu temperaturi care pot coborî până la -3 grade. Valorile termice se vor menține sub cele normale pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 6 și 10 grade. Probabilitatea de precipitații va fi redusă, însă vântul ar putea avea intensificări în estul țării. Temperaturile minime se vor situa între -3 și 2 grade. În București, vremea va rămâne rece, dar șansele de ploaie vor fi reduse. Temperatura maximă va ajunge la 9-11 grade, iar minima va coborî în jurul valorii de 1 grad. Vântul va sufla slab și moderat.

Cum va fi vremea în perioada 6-9 noiembrie

Vremea va rămâne rece în perioada 6-9 noiembrie, însă temperaturile se vor apropia treptat de valorile normale pentru această perioadă. În cea mai mare parte a țării, valorile termice vor fi sub cele obișnuite, dar spre finalul intervalului sunt așteptate temperaturi mai apropiate de normal. Probabilitatea de ploaie va crește duminică, 8 noiembrie, mai ales în sud-vestul țării. În București, temperaturile vor varia de la o zi la alta și se vor apropia treptat de cele normale pentru această perioadă. Șansele de ploaie vor fi reduse.