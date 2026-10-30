Cauza morţii lui Patrick Stewart: actorul suferea de o boală de mai mulţi ani

Căpitanul Picard din "Star Trek", figură emblematică a unei generaţii, s-a stins din viaţă. Legendarul Patrick Stewart a murit la 86 de ani, după o luptă discretă cu boala Alzheimer. Actorul britanic lasa în urmă o carieră de peste șase decenii în teatru şi film, dar și roluri memorabile care vor rămâne în istorie.

Patrick Stewart s-a stins în liniște, înconjurat de cei dragi, în locuința sa din Los Angeles, după o luptă cu Alzheimerul și demența.

Cunoscut de o generaţie întreagă drept Căpitanul Picard, Patrick Stewart a urcat pe scena înca de la 9 ani. A construit o carieră de succes pe scenele de teatru din Londra, de pe Broadway, dar şi în film sau televiziune. Rolul din "Star Trek: Următoarea Generaţie" a fost însă cel care i-a schimbat viața.

Prezenţa şi vocea sa impunatoare l-au transformat într-un simbol al science-fiction-ului. Culmea, Universul care l-a făcut celebru nu îi era deloc unul familiar.

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"Nici măcar nu eram fan Star Trek. Nu-mi plăcea deloc genul science-fiction. Și încă îmi este puțin greu, chiar și acum", spunea Patrick Stewart, într-un interviu.

Mai târziu, în "X-Men", a devenit profesorul Charles Xavier, mentorul unei generații de supereroi.

"Sunt absolut devastat. Omul acesta a fost un gigant, nu doar în teatru, ci și în film și televiziune. Era cunoscut pentru bunătatea sa. Era cunoscut pentru generozitatea sa, mai ales pentru ajutorul acordat tinerilor actori aflați la început de drum", a declarat un fan.

Vestea morţii sale a transformat steaua de pe Bulevardul Celebrităților de la Hollywood într-un adevărat loc de pelerinaj pentru admiratorii săi.