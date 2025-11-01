Horoscop Peşti luna noiembrie 2025. O mare parte din acțiune se petrece în zona carierei și a viziunii asupra vieții. Marte în Săgetător îți aduce ambiție și dorința de afirmare publică, deși poți fi mai impulsiv în deciziile profesionale.

Ești înclinat spre cunoaștere și explorare, mai ales prin tranzitul lui Venus în Scorpion. Punctul cel mai solicitant este Mercur retrograd în Săgetător, care îți afectează direct cariera și imaginea publică. Fii atent la bârfele de la locul de muncă, la erorile în CV-uri sau la problemele de comunicare cu autoritățile. O promovare ar putea fi amânată.

BANI: Luna Nouă în Scorpion este un moment excelent pentru a iniția un plan de lungă durată legat de studii, de o călătorie importantă sau de o colaborare internațională. S-ar putea să te înscrii la un curs avansat sau să demarezi o publicație. Retrogradarea lui Uranus și Jupiter în Taur îți cere să reevaluezi un contract sau un proiect de comunicare. O ofertă pe care o credeai sigură ar putea fi pusă sub semnul întrebării, sau s-ar putea să fie nevoie să revii asupra unor negocieri vechi.

DRAGOSTE: Luna Plină în Taur te ajută să vezi clar o situație legată de comunicarea cu cineva apropiat. Poți avea o revelație legată de modul în care îți exprimi sentimentele. Venus în Scorpion îți deschide apetitul pentru aventură și dragoste la distanță sau pentru o legătură cu cineva de altă cultură. Cauți o conexiune care să îți extindă orizontul. Un flirt începe online sau în timpul unei călătorii. Retrogradarea lui Mercur poate aduce o reîntâlnire cu o persoană din mediul profesional care te-a atras în trecut.

