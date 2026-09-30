Horoscop Pești luna octombrie 2026. Atmosfera debutează cu dileme etice sau piedici în planurile de vacanță, când Venus începe retrogradarea în sectorul marilor călătorii și al convingerilor de viață, făcându-te să anulezi o deplasare sau să reanalizezi un curs filosofic.

La mijlocul lunii, aspectul de Lună Nouă activează sectorul resurselor comune, al datoriilor și al transformării psihologice, oferindu-ți o șansă unică de a accesa o refinanțare sau de a încheia o dispută privind un partaj. Vindecarea interioară este deplină când Pluto revine în mers direct, eliminând frici vechi, angoase nocturne sau sentimente de vinovăție nejustificate. Spre finalul lunii, Soarele își începe noul tranzit și te cheamă spre cunoaștere, dar Mercur începe retrogradarea și aduce rătăcirea unor documente juridice. Luna Plină aduce vești decisive în comunitatea locală.

BANI: Momentul când Venus începe retrogradarea poate aduce taxe vamale neașteptate pentru un colet din străinătate sau anularea unui contract de consultanță internațională. Totuși, Luna Nouă aduce o oportunitate financiară rară: obții aprobarea unui sprijin bănesc substanțial de la un partener ori finalizezi cu succes reeșalonarea unei rate la bancă. O ușurare imensă apare când Pluto revine în mers direct, moment în care o schemă financiară neclară din trecut își găsește rezolvarea legală, ferindu-te de penalități. Fii foarte atent la final de lună: Mercur începe retrogradarea și aduce întârzieri în eliberarea unui pașaport sau erori în redactarea unei procuri notariale. Luna Plină finalizează o negociere locală, aducând vânzarea unei mașini sau semnarea unui acord de vecinătate profitabil.

DRAGOSTE: La începutul lunii, când Venus începe retrogradarea, pot apărea diferențe de opinii religioase, morale sau culturale cu partenerul, punând la încercare toleranța reciprocă. Luna Nouă aduce însă o intensitate pasională copleșitoare în dormitor, topind orice barieră și facilitând mărturisiri intime care consolidează definitiv încrederea în cuplu. Când Pluto revine în mers direct, scapi de geloziile obsesive provocate de traume din trecut. Spre sfârșitul lunii, Soarele își începe noul tranzit și aduce dorința de aventură, dar Mercur începe retrogradarea și generează certuri mărunte în timpul unei deplasări cu mașina, cauzate de rătăcirea drumului. Când Venus părăsește sectorul prin retrogradare, pacea revine deplin. Dacă ești singur, Luna Plină aduce o veste neașteptată de la o persoană din anturajul apropiat, deschizând drumul unei idile sincere.