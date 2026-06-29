Horoscop Rac luna iulie 2026
Horoscop Rac luna iulie 2026. Luna aduce pentru Raci un nou început personal şi decizii importante legate de carieră, bani şi relaţii. Nativii îşi pot recăpăta claritatea, pot porni proiecte curajoase şi pot avea parte de transformări intense în plan financiar şi sentimental.
Iulie este luna renașterii tale personale, dar și a unor teste majore legate de statutul tău social. Când Neptun începe retrogradarea în Berbec, confuzia din carieră începe să se disipeze, lăsându-te să vezi clar dacă obiectivele tale profesionale sunt reale sau doar simple fantezii. Luna Nouă în Rac se petrece chiar în sectorul identității tale, oferindu-ți o oportunitate rară de a-ți reseta viața, de a adopta o nouă imagine și de a porni proiecte personale curajoase. Finalul lunii aduce o concentrare pe resursele materiale, pe măsură ce Soarele trece în Leu. Însă, când Saturn retrogradează în Berbec, simți din nou povara unor responsabilități mari la locul de muncă sau blocaje din partea unor autorități rigide. Luna Plină în Vărsător aduce un deznodământ intens legat de o criză financiară comună, un credit sau bunuri.
- BANI: Luna Nouă în Rac îți dă impulsul necesar pentru a cere o mărire de salariu sau pentru a-ți lansa propriile servicii pe piață. Când Mercur încheie retrogradarea în Rac, claritatea mentală revine complet, permițându-ți să renegociezi contracte care fuseseră blocate de neînțelegeri birocratice. Venus trece în Fecioară și îți eficientizează negocierile, ajutându-te să obții reduceri substanțiale sau contracte de publicitate foarte bine structurate. Trecerea Soarelui în Leu îți activează direct sectorul banilor munciți, aducând o perioadă de prosperitate și oportunități de a genera profituri consistente. Totuși, Luna Plină în Vărsător aduce scadența unui împrumut, finalizarea unui proces de succesiune sau o plată urgentă către fisc, obligându-te să îți stabilizezi bugetul comun cu partenerul sau asociații de afaceri.
- DRAGOSTE: Cu Luna Nouă în propriul tău semn, devii un magnet emoțional, atrăgând atenția și sensibilitatea celor din jur. Dacă ai trecut printr-o perioadă de izolare sau neînțelegeri în cuplu, încheierea retrogradării lui Mercur în Rac îți redă capacitatea de a-ți exprima vulnerabilitatea fără teama de a fi respins. Venus trece în Fecioară și aduce un stil de comunicare mai așezat în relație; deși poți tinde să despici firul în patru, discuțiile pragmatice ajută la rezolvarea micilor probleme logistice din cuplu. Soarele în Leu îți oferă siguranță de sine, făcându-te mai posesiv, dar și mai generos cu sentimentele tale. Luna Plină în Vărsător aduce un moment de maximă intensitate intimă, putând scoate la iveală secrete sau frici legate de trădare, forțându-te să porți o discuție profundă despre încredere.