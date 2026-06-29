Horoscop Rac luna iulie 2026 . Luna aduce pentru Raci un nou început personal şi decizii importante legate de carieră, bani şi relaţii. Nativii îşi pot recăpăta claritatea, pot porni proiecte curajoase şi pot avea parte de transformări intense în plan financiar şi sentimental.

Iulie este luna renașterii tale personale, dar și a unor teste majore legate de statutul tău social. Când Neptun începe retrogradarea în Berbec, confuzia din carieră începe să se disipeze, lăsându-te să vezi clar dacă obiectivele tale profesionale sunt reale sau doar simple fantezii. Luna Nouă în Rac se petrece chiar în sectorul identității tale, oferindu-ți o oportunitate rară de a-ți reseta viața, de a adopta o nouă imagine și de a porni proiecte personale curajoase. Finalul lunii aduce o concentrare pe resursele materiale, pe măsură ce Soarele trece în Leu. Însă, când Saturn retrogradează în Berbec, simți din nou povara unor responsabilități mari la locul de muncă sau blocaje din partea unor autorități rigide. Luna Plină în Vărsător aduce un deznodământ intens legat de o criză financiară comună, un credit sau bunuri.