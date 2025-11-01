Horoscop Rac luna noiembrie 2025. Noiembrie aduce o reconfigurare majoră în ritmul tău de viață. Jupiter începe retrogradarea în semnul tău, cerându-ți maturitate și echilibru emoțional.

Este un moment potrivit pentru a te întoarce la prioritățile de bază. Luna Plină în Taur scoate în prim-plan relațiile de prietenie și proiectele de grup: unele colaborări se încheie, altele se consolidează. Marte în Săgetător te face mai activ profesional, dar și mai preocupat de sănătate. Mercur retrograd aduce amânări, dar și revelații. Venus în Scorpion te inspiră să faci lucruri care îți aduc plăcere autentică, poateun hobby, o pasiune, o activitate creativă.

BANI: Uranus retrograd poate provoca fluctuații financiare, dar și surprize plăcute: un prieten sau un colaborator te poate recomanda pentru un proiect profitabil. Marte în Săgetător te sprijină să fii eficient și să valorifici oportunitățile din mediul de lucru. Totuși, Mercur retrograd îți cere să fii atent la semnături. Venus te ajută să monetizezi un talent creativ, dar abia după Luna Nouă din 20 noiembrie vei vedea rezultatele.

DRAGOSTE: Venus în Scorpion aduce o perioadă de intensitate afectivă. Relațiile devin profunde și pline de sinceritate. Cei singuri pot începe o poveste romantică neașteptată. Jupiter retrograd readuce persoane din trecut sau situații neterminate. Luna Nouă promite o resetare emoțională: poți închide un capitol vechi și poți decide în ce direcție îți duci inima.

