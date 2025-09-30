Horoscop Rac luna octombrie 2025. Pentru tine, octombrie este o lună plină de transformări interioare și emoționale. Mercur intră în Scorpion pe 6 și îți reactivează latura afectivă: poți fi mai nostalgic, mai introspectiv.

Este o perioadă excelentă pentru a te reconecta cu pasiunile tale sau pentru a relua o activitate care ți-a adus bucurie în trecut. Luna Plină în Leu, pe 7, aduce un test în zona resurselor: e posibil să fii pus în situația de a-ți apăra valorile, de a cere un preț corect pentru munca ta sau de a refuza un compromis financiar. Soarele intră în Scorpion pe 23 și îți dă energie să te ocupi de familie și copii. În jurul datei de 29, când Mercur intră în Săgetător, agenda zilnică se aglomerează: pot apărea întâlniri neașteptate și discuții care te scot din zona de confort.

Bani: Venus în Balanță, din 13, aduce ocazia să investești în casă. Poți cumpăra un obiect de mobilier sau poți primi bani pentru a acoperi o cheltuială urgentă. La Luna Nouă în Balanță, pe 21, apar oportunități legate de parteneriate de afaceri sau de colaborări. Totuși, fii atent la Neptun retrograd în Pești, din 23: cineva îți poate promite câștiguri rapide printr-un proiect la distanță, dar situația nu e stabilă.

Dragoste: Pentru Racii singuri, începutul lunii este pasional, Mercur în Scorpion poate aduce mesaje de la o persoană din trecut sau întâlniri neașteptate prin intermediul unui prieten. Cei aflați într-o relație pot trece prin momente de sinceritate absolută: apar discuții despre copii, casă sau viitor. Luna Nouă în Balanță favorizează reconcilierea și găsirea unui punct comun. Totuși, spre finalul lunii, cu Neptun retrograd, poți idealiza prea mult o persoană și să fii dezamăgit.

