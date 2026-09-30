Horoscop Rac luna octombrie 2026. Climatul romantic devine complicat încă din primele zile, când Venus începe retrogradarea și generează nesiguranță în planul afecțiunii sau îndoieli legate de autenticitatea sentimentelor celor din jur.

La mijlocul perioadei, aspectul de Lună Nouă activează sectorul căminului, al spațiului locativ și al părinților, oferindu-ți prilejul ideal de a cumpăra obiecte de mobilier sau de a începe mici renovări casnice. Când Pluto revine în mers direct, scapi de o apăsare legată de o succesiune sau de o datorie fiscală care părea fără ieșire. Zilele de final sunt intense: Soarele își începe noul tranzit și amplifică dorința de afirmare, însă Mercur începe retrogradarea și aduce confuzii în proiectele personale. Luna Plină luminează sectorul prieteniilor, aducând un bilanț necesar în grupul din care faci parte.

BANI: Când Venus începe retrogradarea, investițiile în divertisment sau speculațiile pripite trebuie evitate, deoarece există riscul de a cumpăra obiecte decorative la prețuri supraevaluate. Luna Nouă sprijină inițierea unor demersuri imobiliare, obținerea unei autorizații de construcție sau vânzarea avantajoasă a unor bunuri gospodărești vechi. Situația materială se stabilizează când Pluto revine în mers direct, moment în care un credit bancar blocat este aprobat ori partenerul rezolvă o problemă legată de o primă salarială. Spre sfârșitul lunii, fii atent: Mercur începe retrogradarea și poate aduce anularea unor rezervări de vacanță sau întârzieri la plata unui contract de drepturi de autor. Luna Plină aduce un deznodământ favorabil într-o asociație profesională, unde primești cota-parte dintr-un proiect finalizat cu succes.

DRAGOSTE: Când Venus începe retrogradarea, pot apărea răceli inexplicabile în raport cu persoana iubită, ezitări în asumarea unor pași importanți sau chiar reapariția unei foste legături amoroase care creează tulburare. Totuși, Luna Nouă aduce alinare și căldură în viața domestică, facilitând reuniuni plăcute cu familia extinsă la sfârșit de săptămână. Spre finalul lunii, Soarele își începe noul tranzit și trezește o pasiune intensă, dar Mercur începe retrogradarea și provoacă certuri din nimic, generate de o promisiune uitată legată de copii sau de timpul liber. Când Venus părăsește sectorul prin retrogradare, armonia revine în cămin prin discuții sincere. Luna Plină triază anturajul: un prieten apropiat își arată adevărata față într-o chestiune de cuplu, forțându-te să iei distanță.