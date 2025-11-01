Horoscop Săgetător luna noiembrie 2025. Luna începe cu o intensificare a energiei personale de pe 4 noiembrie, când Marte trece în Săgetător. Ești plin de inițiativă, dar și de impulsivitate!

Ai un curaj sporit să te afirmi. Momentul cheie este însă startul lui Mercur retrograd în Săgetător: comunicarea ta devine neclară, poți avea parte de întârzieri în planurile de călătorie sau în finalizarea studiilor. Este o perioadă pentru a revizui obiectivele personale majore, nu pentru a începe altele noi. S-ar putea să îți anulezi sau să îți amâni o vacanță. Intrarea Soarelui în Săgetător marchează începutul noului tău an personal, readucând optimismul și concentrarea pe tine.

BANI: Tranzitul lui Marte în Săgetător îți oferă energia de a te lupta pentru ceea ce vrei în carieră. Ești mai direct și mai asertiv în negocieri. Totuși, problemele pot apărea din cauza lui Mercur retrograd, care îți afectează direct imaginea publică și comunicarea profesională. Fii atent la mesajele trimise șefilor sau partenerilor pentru că este ușor să fii înțeles greșit. Poți relua un proiect mai vechi sau poți clarifica o neînțelegere profesională din trecut. Venus trece în Săgetător, aducând un plus de șansă și armonie în imaginea ta profesională chiar la final de lună.

DRAGOSTE: Luna Plină în Taur te poate determina să faci o schimbare majoră în stilul tău de viață care, la rândul ei, îți afectează relația. S-ar putea să renunți la un obicei nesănătos sau să schimbi rutina zilnică. Venus în Scorpion îți plasează viața sentimentală într-o zonă mai discretă, unde pot exista secrete, flirturi ascunse sau o intensitate emoțională pe care preferi să o ții departe de ochii lumii. Ai tendința de a analiza subconștientul relațiilor tale.

