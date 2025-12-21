Mai sunt patru zile până la Crăciun, așa că oamenii se grăbesc să se reunească cu cei dragi. Pentru cei mai norocoşi, vacanţa a început deja. În gări şi în aeroporturi e agitaţie mare. Înghesuiţi în trenuri, spre familie şi prieteni, sau în avioane, către plaje exotice.

Sunetul fluierului dă startul zilelor libere pentru sute de mii de tineri care lasă Bucureștiul în urmă. Este oficial vacanță pentru elevi și studenți. În Gara de Nord este foarte aglomerat de dimineața și până seara. "Acasă mă duc la Iași. Mă duc să mă și refac un pic. 9 zile acasă, cu prietenii vechi, cu familia, cu oamenii dragi, în care odihna o să fie pe primul loc, mâncatul bine pe al doilea", spune un tânăr.

Trolere, rucsacuri și multe sacoşe cu daruri. Călătorii s-au înghesuit în personale şi s-au pus la drum. "Merrg acasă de sărbători. Stau cu familia, nu prea mi-am făcut mari planuri, am și de învățat că vin în sesiunea, e greu. Vreau să stau cu familia, să mâncăm împreună, să gătim împreuna și să ne revedem că sunt la facultate 99% din timp. O să mă duc și la munte după ce termin cu familia și e un moment perfect", spun tinerii.

În Gara de Nord, cei mai mulți călători plecau spre casă, la familie, să se reunească, preţ de câteva zile, la aceeaşi masă de sărbători. În aeroport, în schimb, planurile sunt ceva mai îndrăznețe. City-break-uri de Crăciun sau vacanțe pe plaje exotice din Maldive, Zanzibar sau Dubai, departe de frigul de acasă.

"La New York. E visul nostru să petrecem sărbătorile de iarnă acolo și acesta s-a împlinit". "În Thailanda, în Phuket şi Khoo lak. Ne dorim de mult lucrul ăsta și anul ăsta am zis că putem să mergem. Și stăm și aproape 3 săptămâni. Ăsta a fost targetul principal să putem să stăm pe plajă, să facem revelionul pe plajă", spun mai mulţi călători.

Thailanda, în special Phuket, e în topul preferințelor pentru plaje exotice și cultură vibrantă: un sejur de 10 zile, în ianuarie, pornește de la 2.240 de euro de persoană. Mauritius e preferata familiilor cu copii, cu pachete de la 3.290 de euro, pentru 7 nopți. Maldive e în continuare pe lista scurtă a destinaţiilor de vis, cu charter de 10 zile, de la 2.090 de euro de persoană.

