Horoscop Săgetător luna octombrie 2025. Octombrie aduce pentru tine multă efervescență socială. Luna Plină din 7 în Leu îți activează zona studiilor și a călătoriilor și poți primi vestea că un curs se finalizează cu un examen sau că o excursie planificată suferă modificări.

Mercur intră în Scorpion pe 6 și te face mai introspectiv, ești tentat să analizezi relațiile de prietenie și să îți dai seama cine merită păstrat aproape. Pe 23, Soarele în Scorpion accentuează această tendință. Finalul lunii, cu Mercur în semnul tău, îți oferă claritate și elan, îți faci planuri pentru viitor și comunici direct ce îți dorești.

Bani: Venus în Balanță, din 13, îți aduce ocazii de câștig prin colaborări de grup, prin prieteni sau printr-o organizație din care faci parte. Luna Nouă în Balanță, pe 21, este ideală pentru a te implica într-un proiect de echipă care aduce beneficii financiare. Totuși, Neptun retrograd în Pești te avertizează să fii atent la investițiile în casă sau în familie: o reparație minoră poate deveni mai costisitoare decât părea.

Dragoste: Pe plan sentimental, Luna Plină aduce surprize: o discuție cu partenerul poate scoate la suprafață dorința de a pleca într-o călătorie împreună sau, dimpotrivă, poate apărea tensiune din cauza planurilor diferite. Venus în Balanță îți aduce întâlniri prin intermediul prietenilor sau al evenimentelor de grup. Dacă ești singur, există șansa unei relații care începe în mod relaxat, dar care devine serioasă pe parcurs. Dacă ești într-o relație, spre finalul lunii, Mercur în semnul tău te face să vorbești deschis despre ce simți, chiar dacă riști un conflict.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰