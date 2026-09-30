Horoscop Săgetător luna octombrie 2026. Atmosfera devine misterioasă, deoarece Venus începe retrogradarea în sectorul secretelor, al temerilor ascunse și al dușmanilor nevăzuți, scoțând la iveală bârfe sau frici mai vechi care îți subminau încrederea.

La mijlocul perioadei, fenomenul de Lună Nouă activează sectorul grupurilor sociale, al susținătorilor și al proiectelor colective, aducând prieteni noi și idei proaspete pentru o asociație. Comunicarea cu frații și rezolvarea actelor administrative se deblochează miraculos când Pluto revine în mers direct, eliminând o stare de confuzie birocratică. Spre finalul lunii, Soarele își începe noul tranzit și te invită la introspecție, în timp ce Mercur începe retrogradarea și aduce insomnii sau amintiri din trecut. Luna Plină finalizează un ciclu major legat de locul de muncă și sănătate.

BANI: Momentul când Venus începe retrogradarea indică posibile pierderi prin asocieri netransparente sau cheltuieli făcute pentru a ajuta o persoană care se dovedește nesinceră. Totuși, Luna Nouă oferă șansa de a obține o sponsorizare importantă ori de a te alătura unei echipe profitabile într-o organizație profesională. Deblocarea decisivă sosește când Pluto revine în mers direct, aducând aprobarea unor documente de transport, finalizarea unor negocieri comerciale locale și reluarea unor colaborări bănoase. Când Mercur începe retrogradarea, evită implicarea în afaceri nedeclarate, deoarece riscurile de a fi păcălit sunt ridicate. Luna Plină aduce momentul bilanțului la serviciu: finalizezi un proiect obositor, scapi de o sarcină repetitivă sau primești recunoașterea meritelor de la șefi.

DRAGOSTE: Încă de la începutul lunii, când Venus începe retrogradarea, te poți pomeni visând la o iubire clandestină sau poți primi un mesaj neașteptat de la o persoană cu care ai avut o legătură neasumată în urmă cu mult timp. Luna Nouă aduce momente vesele petrecute în cercul de amici alături de partenerul stabil, restabilind complicitatea prin activități recreative comune. Spre finalul lunii, Soarele își începe noul tranzit și te face mai retras, iar Mercur începe retrogradarea, stârnind discuții legate de secrete dezvăluite accidental pe o rețea de socializare. Când Venus părăsește sectorul prin retrogradare, simți o eliberare psihică imensă. Dacă ești singur, Luna Plină te ajută să renunți la tiparele comportamentale care îți sabotau fericirea și să te deschizi către o relație sănătoasă.