Manchester City a cheltuit 526 de milioane de euro, deşi oficialii ar fi ştiut că vor fi găsiţi vinovaţi

Jurnaliştii de la ESPN oferă noi detalii despre procesul în care oficialii clubului englez Manchester City au fost găsiţi vinovaţi de comiterea unui număr record de încălcări ale Legii Fair Play-ului financiar.

Manchester City l-a luat pe Enzo Fernandez cu 145 de milioane de euro, de la Chelsea Londra - Profimedia

Concret, jurnaliştii de la ESPN susţin că oficialii clubului englez au aruncat cu sute de milioane de euro în vară, pe piaţa transferurilor, deşi ar fi ştiut deja că vor fi găsiţi vinovaţi de comiterea încălcărilor respective, chiar dacă verdictul a fost anunţat oficial doar în urmă cu câteva zile.

Manchester City a cheltuit peste 526 de milioane de euro în vară, pentru aducerea unor fotbalişti precum Enzo Fernández, adus de la Chelsea Londra, pentru 145 de milioane de euro, Elliot Anderson, adus de la Nottingham Forest, pentru 135 de milioane de euro, sau Ayyoub Bouaddi, adus de la Lille, pentru 95 de milioane de euro.

Englezii au şi renunţat la o mulţime de jucători, dar au încheiat perioada de mercato cu un deficit de 189 de milioane de euro, iar trupa antrenată de Enzo Maresca este lider autoritar în Premier League, cu cinci victorii din cinci meciuri şi trei puncte avans faţă de principala urmăritoare, Arsenal Londra, campioana en-titre.

Articolul continuă după reclamă

În ciuda începutului bun de sezon, reprezentanţii lui Manchester City aşteaptă cu sufletul la gură pedeapsa care ar urma să fie aplicată în dosarul încălcărilor Legii Fair Play-ului financiar, vorbindu-se despre pedepse care ar putea merge de la avertisment sau amendă şi până la retrogradare până într-o ligă de amatori sau chiar desfiinţarea echipei.