ITP-ul intră în revizie generală. Uniunea Europeană pregătește un set de reguli noi care strâng șurubul controalelor și lasă tot mai puțin spațiu pentru fraudă. De la kilometri mai atent verificaţi, până la testarea sistemelor moderne de siguranță, inspecția tehnică ar putea deveni mai strictă ca niciodată.

Parlamentul European trimite ITP-ul în era digitală, iar pentru șoferi schimbările nu vor fi doar pe hârtie, ci și în portofel. Mașinile electrice și hibride vor avea taxe mai mari.

Noile reguli europene prevăd verificări speciale pentru aceste vehicule, de la baterie și sistemele electronice, până la componente care nu există la mașinile clasice. Asta înseamnă controale mai detaliate, mai mult timp petrecut în stația ITP și automat costuri mai mari.

"În prezent, se verifică ca orice alt autoturism normal. Acestea sunt însă scutite de la verificarea emisiilor poluante. În prezent nu se verifică lucruri specifice mașinilor electrice sau hibrid, cum ar fi pachetul de baterii, cablaje sau alte lucruri, însă pe viitor este posibil să se introducă astfel de verificări. Vom fi nevoiți să ne specializăm pe partea aceasta", a declarat Sorin Dumea, inspector ITP.

Articolul continuă după reclamă

Tarifele ar putea crește cu până la 20%. Asta înseamnă că un ITP pentru o electrică sau hibridă ar putea sări de la 200 la aproximativ 240 de lei.

Şofer: În cazul în care o să se facă verificări mai detaliate, sunt de acord, pentru că avem nevoie să avem puțină siguranță pe drumuri.

Reporter: Dacă vrei să știi dacă ai probleme la bateria electrică, la sistemul ce ține de hibrid, unde mergi, cât plătești?

Şofer: La reprezentanța autorizată, în jur de 800-1000 de lei, depinde de caz.

Dar noile reguli nu vizează doar electricele. Toate mașinile vor trece printr-un control mai aspru: sisteme moderne de siguranță precum airbagurile și frânarea automată vor fi verificate mai atent, iar vehiculele cu rechemări în service nerezolvate ar putea fi oprite din start la ITP.

"Este ceva benefic. În prezent noi nu avem de unde să știm dacă un vehicul a primit rechemare sau nu. Nu avem de unde să știm dacă a remediat-o", a mai precizat Sorin Dumea.

"Mi se pare o idee destul de bună, pentru că sunt foarte multe mașini... niște epave, practic, și sunt niște pericole pentru participanții la trafic", a spus un şofer.

Şi kilometrajul dat înapoi ar putea deveni o practică mai greu de ascuns. Directiva propune ca rulajul să fie înregistrat nu doar la ITP, ci şi în service-uri, iar datele să fie centralizate într-o bază europeană comună.

"Se pune mai mult accentul pe reducerea fraudelor din perspectiva tranzacțiunilor sau comercializării vechiulor second-hand sau acelor furate. Se dorește armonizarea legislației la nivel european, astfel încât toate statele membre să respecte același tip de legislaţie şi să crească siguranţa rutieră", a declarat europarlamentarul Ştefan Musoiu.

Pentru șoferii care traversează frecvent granițele, ITP-ul va putea fi făcut în orice stat al Uniunii Europene.

"În legislația națională noi avem o prevedere conform căreia vehiculele înmatriculate în alte state pot efectua o inspecție tehnică acelor vehicule exclusiv în cadrul reprezentanțelor RAR. Și aceste inspecți tehnice sunt valabile doar în România, deci nu sunt recunoscute în alte state membre", a explicat Claudiu Mija, director ITP RAR.

Modificările ar putea intra în vigoare în următorii doi ani.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰