Lupta lor pentru putere şi lupta noastră pentru ziua de mâine. E imaginea a două Românii, care par să nu se întâlnească niciodată. În timp ce scena politică este prinsă în confruntări, oamenii duc, zi de zi, propria bătălie cu scumpirile. Avertismentele venite de la marile agenţii de rating arată că vin vremuri şi mai grele. Taxe mărite, impozite noi, tăieri de cheltuieli. Observator continuă să spună poveştile celor care simt primii şocul deciziilor luate la vârf.

"Cumpăr mai mult doar ce este necesar. Nu prea mă mai gândesc la mine", a declarat Denisse Mitroi, consultant financiar. Profesional, Denisse Mitroi este consultant financiar: îi învaţă şi pe alţii cum să îşi drămuiască banii. Personal, îşi creşte singură fetiţa de doi ani şi trăieşte în chirie. În ciuda teoriei bine-cunoscute, în practică, nu reuşeşte să scape de grijile zilei de mâine.

Reporter: Spuneai că ai revenit după mai mulţi ani de străinătate, în România.

Denisse Mitroi: Da, şi trebuia să fie mai uşor, dar se pare că preţurile sunt cam aceleaşi. /03.50 Renunţ la mine mult sau hăinuţe extra, pentru că trebuie să plătim grădiniţa care s-a scumpit foarte mult. Pampersurile care erau acum 2-3 luni un leu, acum este un leu jumăte.

Povestea ei nu este o excepţie, ci imaginea unei ţări care plăteşte nota debandadei pe bani publici. După un an în care ni s-a spus că strângem cureaua să reparăm economia, constatăm că instabilitatea politică riscă să ne arunce fix de unde am plecat.

Avertismente pentru România

Două mari agenţii de rating avertizează că România riscă să piardă controlul asupra deficitului bugetar. Asta ar însemna măsuri dure: taxe mai mari, noi impozite şi tăieri de cheltuieli, într-un moment în care românii sunt deja apăsaţi de scumpiri. Primul mare risc: pierderea a 10 miliarde de euro din PNRR, în lipsa unui Guvern stabil care să ducă mai departe reformele asumate.

"Există foarte multe şantiere deschise la nivelul Romaniei care ar trebui fie finalizate, fie lăsate în paragină, pentru că nu o să mai avem bani să le finalizăm. Dacă o să le finalizăm din bugetul naţional, asta ar însemna un deficit crescut, s-ar duce spre 8%", a declarat Paul Aparaschivei, director executiv Concordia.

"Vi s-a părut o povară prea grea TVA-ul de 21 la sută?" Cea mai importantă organizaţie de business avertizează că taxa pe valoarea adăugată ar putea ajunge 24%. Chiar dacă specialiştii, la unison, explică de ce asta ar fi o greşeală.

"O creștere de taxe în momentul de față este și mai fatală decât orice altă măsură. Este o idee foarte proastă, la care evident că ajungi în momentul în care nu aplici celelalte soluții pe care tu le ai pe masă. Absorție mai mare a fondurilor europene, atragere de investiții străine și deschiderea economiei", a declarat Cristian Păun, profesor de economie.

"Dacă cheltui mai mult decât încasezi şi nu te poti împrumuta, trebuie să te limitezi la ce încasezi, trebuie să-ţi reduci deficitul bugetar, mult mai rapid şi foarte brutal, cu consecinţe economice şi sociale foarte brutale", explică și Ionuţ Dumitru, consilierul economic al premierului.

Consecinţe brutale care, evident, se vor răsfrânge, din nou, tot asupra noastră. "Eu m-am întors în ţara mea după atâţia ani pentru că mi-o iubesc. Cei care au locuit aici, cei din Guvern, au puterea, de ce să nu facă ceva mai mult pentru noi? De ce să se gândească doar la buzunarele lor", mai spune Denisse Mitroi.

