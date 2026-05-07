Crimă înfiorătoare şi fără explicaţii în Bucureşti. Un bărbat de 41 de ani a murit înjunghiat de prietenii pe care îi invitase la o petrecere. Pe drum spre casă s-au certat dintr-un motiv pe care agresorii nici nu şi-l mai amintesc. Procurorii cer pentru suspecţi cele mai dure pedepse.

Neînţelegerea care a curmat o viaţă s-a declanşat fulgerător aseară într-un cartier de la marginea Capitalei.

Victima a început o discuţie în contradictoriu cu doi amici şi în scurt timp a fost pus la pământ de aceştia. Încă un prieten a sărit în învălmăşeală şi l-a înjunghiat în spate.

După atac, cel care şi-a lovit prietenul cu un cuţit şi complicele lui au fugit. Şi-au lăsat amicul pe stradă, plin de sânge şi în agonie. Poliţiştii l-au găsit pe al treilea atacator aproape de locul crimei. Pur şi simplu aştepta să fie arestat. El a mai fost acuzat acum 17 ani de tentativă de omor.

Speriaţi de acest deznodământ care nu era anunţat de nimic, martorii au sunat, speriaţi, la poliţie şi ambulanţă. Victima a murit chiar când a ajuns la spital.

"S-au luat la o încăierare şi de la asta s-a ajuns la ce s-a ajuns. I-a dat direct în faţă, în stradă. Nimeni nu a intervenit, eu am vazut din casă şi am ieşit", a povestit un martor.

Între timp, poliţiştii îi capturau pe agresorii care fugiseră. Surse Observator spun că suspecţii nu au dat nicio explicaţie pentru crima sângeroasă.

"Din păcate putem spune că avem acel factor aproape omniprezent în faptele de mare violenţă şi mă refer la alcool. Alcoolul este dovedit ca fiind un potenţator de violenţă, un dezinhibant", a explicat criminologul Dan Antonescu.

Procurorii cer arestarea preventivă a celor trei agresori care riscă între 10 şi 25 de ani de închisoare.

Bogdan Dinu

