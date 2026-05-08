Sfârşit tragic pentru o elevă de 18 ani. Fata a fost găsită fără suflare, în mijlocul unui câmp din Bihor, după ce familia o dăduse dispărută. Principalul suspect, un îngrijitor de la ferma la care fata făcea practică, a fost eliberat anul trecut, după ce a ispăşit o pedeapsă tot pentru crimă. Poliţiştii au mobilizat câini de urmă, au înălţat drone şi elicoptere, iar suspectul a fost dat în consemn la frontieră. Bărbatul, operat de curând la gleznă, nu a ajuns prea departe. Agenţii l-au găsit în urmă cu câteva minute, după ore bune în care a stat ascuns, pe câmp.

Momentul în care bărbatul care ar fi ucis-o pe eleva din Bihor e prins. Ultimele ore din viața Aliciei

Principalul suspect în cazul morţii Aliciei este un individ de 39 de ani, condamnat în trecut pentru că a ucis cu sânge rece un alt bărbat. Anul trecut a ieşit din închisoare. De câteva luni, lucra la ferma aflată la doar 15 kilometri de Oradea, unde eleva de 18 ani făcea practică. O martoră i-ar fi văzut împreună cu puţin timp înainte de dispariţia copilei.

Poliţiştii au mers în câmp cu câini de urmă, au înălţat drone şi au survolat zona cu un elicopter. Fata de doar 18 ani a fost găsită într-un lan de rapiţă, în apropierea satului Parhida, la 2 kilometri de cea mai apropiată casă din localitate. Copila avea urme de violenţă în jurul gâtului. Familia spune că Alicia ar mai fi fost în viaţă dacă autorităţile s-ar fi mobilizat mai repede.

"Am sunat de 5 sau 6 ori la 112. Asta este justiţia şi salvarea în România! M-am rugat, m-am pus în genunchi: trimiteţi un echipaj SMURD, un elicopter din Oradea, ca să salveze fata. După o oră jumătate a venit ambulanţa SMURD, domne'. După o oră jumătate, vă daţi seama?", spune tatăl vitreg al tinerei.

De altfel, poliţiştii au găsit corpul fetei după doar 40 de minute de căutări. "Dispeceratul medical a anunţat şi elicopterul Jibou să pornească încolo. Până la urmă s-a decis, deoarece echipajul terestru se apropiase foarte mult, să anuleze misiunea elicopterului. Leziuni complexe, incompatibile cu viaţa. Nu se mai putea face absolut nimic pentru tânără", a declarat Hadrian Borcea medic-șef UPU-SMURD Bihor.

"A venit nevasta mea aici, afară, la fetiţă, să-i aducă de mâncare, că făcea practică şi ne-am dat seama că nu e. Familia ne este distrusă", a mai mărturisit tatăl vitreg al fetei.

În ultimele ore de viaţă, copila a stat de vorbă cu diriginta ei pe apel video. "O firmă serioasă, nu am avut nicio problemă cu firma respectivă. De ani de zile colaborăm. Ea a fost singură", a declarat Enikő Nagy-Máté, director Liceul Tehnologic Agroindustrial Tamasi Aron Bors.

"Nu ştiu ce a avut cu ea. Era băiat bun cândva, după ce a făcut puşcăria. ce s-a schimbat, nu se ştie", spune un bărbat.

