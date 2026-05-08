Preşedintele Nicuşor Dan a încheiat prima rundă de negocieri informale cu liderii partidelor din fosta Coaliţie. Iar concluzia este că şeful statului nu prea are motive de optimism. Scenariul refacerii Coaliţiei pro-europene, cu PSD şi PNL la aceeaşi masă, e tot mai departe de realitate. Iar singura variantă care se conturează acum este cea a unui guvern minoritar, condus de Sorin Grindeanu sau de Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan şi Dominic Fritz au anunţat că PNL şi USR se vor alia în Parlament, iar cele două partide vor merge cu acelaşi plan la consultările de la Palatul Cotroceni. Mesajul a venit la scurt timp după discutia dintre presedintele Nicusor Dan si Ilie Bolojan. "USR nu va mai intra într-o majoritate guvernamentală cu PSD. Orice fel de pas următor îl vom face împreună cu Ilie Bolojan şi PNL. PSD trebuie să facă acum un guvern. Cu noi nu. Adică noi nu negociem cu PSD", a declarat Dominic Fritz, preşedinte USR.

Cele trei variante luate în calcul

Noul pol de dreapta format de PNL şi USR se bazează pe 134 de parlamentari. Cu 5 mai mulţi decât aleşii din Partidul Social Democrat. În ceea ce priveşte negocierile pentru formarea unui nou Guvern, Liberalii au venit cu o soluţie de compromis. "Dacă PSD nu îşi asumă acest guvern minoritar, îl poate asuma invers, în oglindă, PNL. Se agreează ideea că unul dintre cele două partide poate da premierul. Se trece de votul Parlamentului asumat, pe nişte obiective. Ei rămân în opoziţie, dar trec guvernul şi rămân în opoziţie sau noi le trecem guvernul şi rămânem în opoziţie", a declarat Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedinte PNL.

Demis de PSD şi AUR prin moţiune de cenzură, Ilie Bolojan ar putea să conducă un guvern minoritar format din PNL, USR şi UDMR. Doar că un astfel de cabinet ar avea nevoie de peste 50 de voturi din partea PSD, pentru a trece de votul de învestire din Parlament. Altfel, Ilie Bolojan ar avea nevoie de susţinerea partidelor suveraniste. De cealaltă parte, Sorin Grindeanu ar putea reveni după 9 ani în funcţia de prim-ministru. Asta dacă PSD îşi va asuma un guvern minoritar alături de UDMR şi minorităţile naţionale. Totuşi, un astfel de cabinet ar avea nevoie de voturi din partea liberalilor, asta pentru ca UDMR să evite asocierea cu partidele extremiste. Ultimul scenariu posibil ar fi refacerea Coaliţiei pro-europene. În acest caz, ar fi nevoie de un premier agreat de toate partidele din Coaliţie. Doar că şansele unui armistiţiu sunt aproape inexistente. PSD speră, totuşi, la o revoltă internă, prin care primarii şi liderii judeţeni din PNL să schimbe decizia de a intra în opoziţie. Altfel, surse politice spun că rivalii lui Ilie Bolojan ar fi gata să înfiinţeze un nou grup în Parlament şi să rămână la guvernare cu PSD.

"Evident că nu ne dorim să slăbim partidul. Dar dacă vor să plece şi nu se mai regăsesc în actuala conducere le e mai bine lângă PSD, drum bun! Dragoste cu sila nu se poate", a declarat Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedinte PNL. Între timp, ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, l-a suspendat din funcţie pe președintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, Silviu Răzvan Avram. Acesta este fiul nașului de cununie al şefului PSD, Sorin Grindeanu si judecat penal pentru complicitate la luare de mită. Tot azi, Guvernul interimar a majorat cu 6,5% salariile angajaţilor RomGaz. Surse politice spun că decizia a fost luată pentru că societatea se află pe profit, iar compania este implicată în proiectul strategic Neptun Deep.

Marius Gîrlaşiu

