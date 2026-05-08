Video Un alt tramvai a sărit de pe şine în Bucureşti, 6 oameni au fost răniţi. STB: Nu sunt riscuri pentru călători

Un tramvai nou a sărit de pe şine în Bucureşti. Şase oameni au fost răniţi şi un stâlp de electricitate a fost pus la pământ. Martorii spun că vatmanul nu avea viteză. Mulţi se plâng de calitatea şinelor de tramvai, dar STB spune că nu există riscuri pentru siguranţa călătorilor. Avem imagini în exclusivitate cu momentul în care tramvaiul sare de pe şine şi vă puteţi face singuri o părere.

de Andreea Milea

la 08.05.2026 , 19:52
Tramvaiul venea din curbă unde limita de viteză este de cel mult 20 de kilometri pe oră. Acesta este punctul în care a început să deraieze. A mers aşa mai bine de 15 metri până când a distrus un stâlp de electricitate de pe mijloc. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere vedem cum tramvaiul liniei 25 se apropie de staţie. La ora 17 şi 52 de minute, sare de pe şine şi retează un stâlp de electricitate. Zgomotul puternic scoate din case mai mulţi oameni. Câţiva le sar în ajutor călătorilor speriaţi.

Vatmanii merg la risc şi pe alte linii de tramvai din Bucureşti unde şinele sunt valuri-valuri

"Ideea e că s-a auzit foarte, foarte tare. Şi în momentul ăla când a căzut şi stâlpul, sincer, m-am gândit: Doamne fereşte, că treceau şi maşini. În primă fază nu se puteau deschide uşile la tramvai, dar a încercat cineva de pe stradă şi a desfăcut uşile. În faţă erau cei răniţi. Am înţeles că în momentul ăla când a pus frână, s-au lovit cap în cap", spune un martor. Patru din cei şase călători loviţi au ajuns la spital. Mai bine de 3 ore, în locul tramvaiului, pe tronsonul afectat de accident au circulat autobuze.

Vatmanii merg la risc şi pe alte linii de tramvai din Bucureşti unde şinele sunt valuri-valuri. Pe Calea Rahovei, prin Ferentari sau pe strada Progresului, călătorii nu au decât să se ţină bine. Din cauza spaţiului verde creat între linii, şinele se deformează sub greutatea tramvaielor.

Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live.

