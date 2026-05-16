Horoscop săptămâna 18-22 mai 2026. Zodiile care simt că destinul le forţează mâna; atenţie cum jucaţi cărţile

Horoscop săptămâna 18-22 mai 2026. Urmează zile cu schimbări rapide, decizii neaşteptate şi revelaţii importante pentru toate zodiile. Mercur, Soarele şi Uranus activează energia Gemenilor şi aduc veşti-surpriză, discuţii decisive şi răsturnări de situaţie, în timp ce Venus în Rac îndulceşte relaţiile şi readuce nevoia de siguranţă emoţională. Marte în Taur pune accent pe bani, muncă şi stabilitate, dar poate amplifica încăpăţânarea şi tensiunile acolo unde lucrurile nu sunt clare.

Horoscop săptămâna 18-22 mai 2026 BERBEC

Încă de la începutul intervalului, Mercur conjuncție Uranus în Gemeni îți bombardează mintea cu idei avangardiste și îți provoacă modul în care comunici cu anturajul apropiat. Marte trece în Taur, mutându-ți atenția și forța brută de acțiune spre consolidarea resurselor palpabile și apărarea teritoriului personal. Tot acum, Venus trece în Rac, aducând o energie de catifea în interiorul căminului tău, unde vei căuta refugiu emoțional. Punctul culminant al săptămânii are loc vineri, când Soarele trece în Gemeni și face conjuncție cu Uranus, eveniment ce scoate la lumină o turnură radicală legată de modul în care interacționezi cu frații sau vecinii, evidențiind domeniul schimburilor de informații și al drumurilor scurte.

BANI: Odată ce planeta acțiunii se instalează în sectorul veniturilor obținute prin efort propriu, vei simți un impuls uriaș de a genera profit, dar și o tendință de a face achiziții impulsive pentru casă. S-ar putea să te cerți cu un furnizor pentru o factură calculată greșit sau să investești masiv în scule și unelte necesare unei reparații domestice. Profesional, ideile generate de Mercur în conjuncție cu Uranus te ajută să schimbi radical tactica de promovare a serviciilor tale. Șeful tău îți poate aproba o strategie de marketing digital pe care ai schițat-o pe genunchi într-o noapte de insomnie. Totuși, vineri, un contract local pe care te bazai se poate anula brusc din cauza unei defecțiuni tehnice la serverele clientului, forțându-te să găsești o soluție de avarie pentru a nu pierde un comision important.

DRAGOSTE: Intrarea micului benefic în sectorul familiei și al căminului te determină să lași deoparte armura de războinic și să cauți momente de tandrețe alături de persoana iubită. Vei simți dorința de a găti o rețetă veche de familie sau de a redecora dormitorul în culori calde care să invite la relaxare. Pentru cei singuri, un flirt început printr-un schimb rapid de mesaje pe o platformă socială poate lua o întorsătură romantică joi seară, când o confesiune vulnerabilă topește gheața. Totuși, vineri, conjuncția Soarelui cu Uranus poate aduce o discuție tensionată cu partenerul din cauza unei rude care își anunță vizita în ultimul moment.

Horoscop săptămâna 18-22 mai 2026 TAUR

Mercur conjuncție Uranus în Gemeni îți zguduie din temelii convingerile legate de securitate, aducând fluxuri informaționale rapide în sectorul posesiunilor. În același timp, planeta energiei fizice se instalează direct în semnul tău, oferindu-ți o determinare de fier și o rezistență de nezdruncinat în fața oricărei provocări. Venus trece în Rac, îndulcind radical modul în care interacționezi cu vecinii sau frații și sporindu-ți empatia în dialogurile zilnice. Vineri, Soarele trece în Gemeni și face conjuncție cu Uranus, aspect ce pune un reflector uriaș pe zona banilor și a talentelor native, declanșând un eveniment major ce vizează resursele personale și independența materială.

BANI: Atmosfera generală adusă de planetele din Gemeni sugerează o răsturnare de situație legată de conturile tale bancare. Te poți trezi cu o notificare de la bancă privind deblocarea unor fonduri sau, dimpotrivă, cu o taxă nouă aplicată unui cont de investiții. Profesional, prezența lui Marte în propriul tău semn te transformă într-un lider executiv care nu mai așteaptă aprobări. Vei demara o restructurare a afacerii sau vei impune condiții noi într-o negociere de contract. Vineri, conjuncția Soarelui cu Uranus poate aduce o ofertă de job fulgerătoare, venită prin intermediul unui apel telefonic, oferindu-ți o sumă consistentă pentru o activitate de consultanță pe care trebuie să o livrezi imediat.

DRAGOSTE: Trecerea planetei iubirii în sectorul anturajului apropiat te determină să scrii mesaje lungi, pline de sensibilitate, și să cauți conexiunea mentală cu persoana de lângă tine. O plimbare de seară în cartier sau o scurtă excursie de weekend alături de partener va deveni ocazia perfectă pentru a reînnoda firele unei complicități mai vechi. Dacă ești singur, joi poți întâlni o persoană extrem de empatică în timpul unei vizite la o librărie sau la un curs local. Totuși, dinamismul adus de Marte în semnul tău te poate face uneori prea posesiv sau încăpățânat în discuțiile de cuplu. Partenerul îți poate reproșa vineri că încerci să controlezi fiecare program, moment în care va trebui să folosești blândețea lui Venus în Rac pentru a detensiona spiritele înainte de weekend.

Horoscop săptămâna 18-22 mai 2026 GEMENI

Mercur conjuncție Uranus în Gemeni se petrece chiar în centrul identității tale, declanșând o explozie de originalitate, dar și un risc major de agitație mentală. Marte trece în Taur, trimițându-ți energia de acțiune în zona subconștientului și a izolării, ceea ce te poate face să pornești lupte secrete sau să muncești din umbră la un proiect confidențial. Venus trece în Rac, aducând o energie de confort și stabilizare în sectorul valorilor tale personale. Vineri, Soarele trece în zodia voastră și face conjuncție cu Uranus, aspect ce marchează începutul noului tău an astrologic și evidențiază puternic domeniul imaginii de sine și al alegerilor personale majore.

BANI: Vei observa o îmbunătățire a încasărilor sau vei primi un cadou valoros din partea unui colaborator mulțumit. Profesional, dinamica este complexă: în timp ce Marte te obligă să rezolvi probleme din culise sau să gestionezi un conflict ascuns cu un concurent neloial, conjuncția Soarelui cu Uranus în semnul tău te propulsează vineri în atenția publică. Te poți trezi în fața unei oportunități profesionale unice, cum ar fi o numire surpriză într-o funcție de conducere sau aprobarea unui proiect personal avangardist. Banii vin prin idei geniale și prin capacitatea de a schimba macazul profesional într-o secundă, profitând de o breșă tehnologică apărută în companie.

DRAGOSTE: Prezența conjuncției dintre Mercur și Uranus în zona identității tale te face destul de greu de înțeles pentru partener, care te poate percepe ca fiind distrat sau imprevizibil. S-ar putea să anulezi o întâlnire pentru că ai primit un impuls brusc de a te ocupa de un proiect personal. Totuși, Venus în Rac aduce dorința de a consolida relația prin gesturi practice, cum ar fi achiziționarea unor bunuri comune pentru confortul vostru. Pentru cei singuri, vineri este o zi de magnetism pur. O schimbare radicală de look sau o declarație spontană făcută pe rețelele sociale poate atrage un pretendent fascinat de originalitatea ta. Păstrează-ți un spațiu de retragere joi seară pentru a procesa intensitatea trăirilor emoționale.

Horoscop săptămâna 18-22 mai 2026 RAC

Mercur conjuncție Uranus în Gemeni activează zona secretelor, a izolării și a proceselor karmice, aducând revelații bruște prin intermediul unor vise lucide sau al unor informații care ies la suprafață pe căi neconvenționale. Marte trece în Taur, injectând o energie combativă și eficientă în sectorul prietenilor și al planurilor de viitor, făcându-te un lider în colectivitate. Marea veste este trecerea lui Venus chiar în semnul tău, oferindu-ți un farmec irezistibil și o nevoie acută de armonie. Vineri, Soarele trece în Gemeni și face conjuncție cu Uranus, eveniment ce evidențiază domeniul retragerii și al vindecării, aducând o eliberare bruscă de o frică veche sau rezolvarea unei culise administrative complicate.

BANI: Planul profesional beneficiază de o dinamică excelentă în cadrul grupurilor de suport și al asociațiilor din care faci parte. Marte în Taur te împinge să lupți pentru o poziție de autoritate într-un proiect colectiv sau să ceri sponsorizări cu o insistență care nu poate fi refuzată. Poți coordona o echipă care implementează o tehnologie nouă în firmă. Financiar, prezența lui Venus în semnul tău te ajută să atragi resurse prin simplul fapt că oamenii vor dori să colaboreze cu tine datorită bunei tale reputații. Totuși, vineri, conjuncția Soarelui cu Uranus în sectorul secretelor te avertizează asupra unei cheltuieli neprevăzute legate de o problemă de sănătate ascunsă sau de o eroare birocratică veche care vine la scadență. O verificare atentă a documentelor fiscale te va salva de la o plată penalizatoare majoră.

DRAGOSTE: Iubirea devine refugiul tău cel mai de preț, odată ce planeta afecțiunii îți traversează propria casă a identității. Te simți mai sensibil, mai dornic să oferi protecție și să primești validare emoțională din partea partenerului. Relațiile existente se vor îndulci considerabil; veți petrece seri liniștite în doi, discutând despre sentimentele voastre fără măști defensive. Dacă ești singur, trecerea lui Venus în zodia ta te transformă în seducătorul zodiacului, atragerea privirilor celorlalți făcându-se fără niciun efort. Joi, un prieten apropiat îți poate mărturisi o atracție mai veche, situație facilitată de poziția lui Marte. Totuși, vineri, conjuncția din Gemeni poate aduce un moment de melancolie sau o veste surpriză despre un fost partener.

Horoscop săptămâna 18-22 mai 2026 LEU

Mercur în conjuncție cu Uranus în Gemeni activează puternic sectorul prietenilor, al grupurilor și al proiectelor de viitor, aducând răsturnări de situație în rețeaua ta de cunoștințe și idei ce pot fi puse în practică alături de ceilalți. În paralel, Marte trece în Taur, instalându-se în punctul culminant al hărții tale, ceea ce îți aduce un surplus de energie combativă în carieră, dar și riscul unor ciocniri de orgolii cu șefii. Venus trece în Rac, trimițându-ți viața afectivă într-o zonă de discreție totală și introspecție. Vineri, Soarele trece în Gemeni și face conjuncție cu Uranus, aspect ce pune un reflector uriaș pe zona planurilor tale de viitor, declanșând un eveniment major ce evidențiază domeniul colectivităților și al protectorilor influenți.

BANI: Cu planeta acțiunii în sectorul statutului social, vei munci de dimineața până seara pentru a-ți impune autoritatea în fața competitorilor. S-ar putea să fii solicitat să rezolvi o criză de producție sau să preiei frâiele unui departament aflat în derivă. Vineri, sub influența conjuncției Soare Uranus, un investitor atras de ideile tale avangardiste îți poate propune o sponsorizare masivă sau poți câștiga un premiu bănesc în cadrul unei conferințe de specialitate. Totuși, ai grijă la cheltuielile ascunse joi seară, când Venus în Rac te poate tenta să investești în terapii scumpe sau în cursuri care nu au o aplicabilitate practică imediată în profesia ta.

DRAGOSTE: Trecerea planetei iubirii în sectorul secretelor sugerează că poți trăi o idilă ferită de ochii lumii sau că simți nevoia de a-ți proteja cu îndârjire viața privată de bârfele din anturaj. Cei aflați în relații vor prefera să petreacă timp în liniște, departe de rețelele sociale, analizând dinamica profundă a cuplului. Totuși, succesul profesional și agitația de la birou adusă de Marte pot genera reproșuri din partea partenerului, care te simte distant joi. Vineri, conjuncția Soarelui cu Uranus poate aduce o surpriză majoră; un prieten vechi îți poate face o destăinuire șocantă legată de sentimentele sale pentru tine. Va trebui să dai dovadă de mult discernământ pentru a nu confunda bunele intenții de grup cu o atracție romantică reală.

Horoscop săptămâna 18-22 mai 2026 FECIOARĂ

Mercur conjuncție Uranus în Gemeni se petrece în sectorul carierei și al imaginii publice, aducând o claritate mentală deosebită, dar și decizii luate sub presiunea unor evenimente imprevizibile la locul de muncă. În același timp, Marte trece în Taur, activând zona studiilor înalte, a călătoriilor lungi și a legăturii cu străinătatea, oferindu-ți curajul de a-ți susține opiniile cu o hotărâre de fier. Venus trece în Rac, aducând o atmosferă caldă și plină de beneficii în cercul tău de prieteni. Vineri, Soarele trece în Gemeni și face conjuncție cu Uranus, tranzit major ce pune un reflector de intensitate maximă pe zona succesului tău social, evidențiind domeniul realizării profesionale și al poziției tale în ierarhie.

BANI: Conjuncția dintre Soare și Uranus de vineri în sectorul carierei poate aduce o ofertă de contract de nerefuzat, venită ca urmare a unui proiect tehnic pe care l-ai prezentat recent. S-ar putea să fii numit coordonator într-o companie multinațională sau să primești drepturi de autor substanțiale pentru o lucrare publicată în străinătate. Marte în Taur îți dă forța de a câștiga litigii comerciale sau de a obține avize birocratice importante joi. Totodată, Venus în Rac sugerează că profiturile pot veni și din colaborări cu asociații profesionale sau din sponsorizări obținute prin intermediul unor prieteni influenți. Păstrează-ți rigoarea contabilă vineri, deoarece volumul mare de muncă poate aduce erori de calcul.

DRAGOSTE: Odată cu trecerea planetei iubirii în sectorul prietenilor și al speranțelor, vei constata că anturajul devine cadrul în care te simți cel mai bine alături de persoana iubită. Puteți participa la o nuntă, la o petrecere de firmă sau la o întâlnire de grup unde vă veți simți în centrul atenției, celebrați pentru stabilitatea voastră ca echipă. Dacă ești singur, joi este o zi excelentă pentru a ieși în oraș; o simplă discuție despre călătorii purtată cu un amic se poate transforma într-o atracție intensă. Totuși, vineri, conjuncția din Gemeni te poate face atât de ocupat cu succesul tău profesional, încât să uiți de o promisiune minoră făcută partenerului. O discuție scurtă și onestă pe telefon va risipi orice urmă de suspiciune înainte de weekend.

Horoscop săptămâna 18-22 mai 2026 BALANȚĂ

Mercur conjuncție Uranus în Gemeni activează sectorul studiilor superioare, al filozofiei de viață și al călătoriilor la mare distanță, aducând fluxuri informaționale rapide și revelații de conștiință care îți schimbă radical optica. Marte trece în Taur, instalându-se în zona transformărilor profunde, a intimității și a resurselor partajate, ceea ce te obligă să acționezi cu o mână de fier pentru a rezolva o criză financiară sau administrativă. Venus trece în Rac, aducând protecție și diplomație în cariera ta și îmbunătățind relația cu autoritățile. Vineri, Soarele trece în Gemeni și face conjuncție cu Uranus, aspect major ce pune reflectorul pe zona explorării mentale, evidențiind domeniul legalității, al vizelor și al examenelor de specialitate.

BANI: Cu Marte în sectorul datoriilor și al creditelor, vei simți nevoia de a pune ordine în conturile comune sau de a lichida o restanță fiscală joi. Poți purta o discuție dură cu partenerul de afaceri despre distribuirea profitului. Din fericire, Venus în sectorul carierei îți aduce sprijinul șefilor; poți primi o mărire de salariu sau o primă pentru diplomația de care ai dat dovadă în gestionarea unui client dificil. Vineri, sub influența conjuncției Soare Uranus, poți primi o veste oficială legată de un proces juridic sau de o bursă de studii în străinătate, aducându-ți o sumă importantă de bani. Banii vin prin legalitate, prin strategii financiare secrete bine puse la punct și prin asocieri solide cu instituții mari.

DRAGOSTE: Marte în Taur îți sporește considerabil apetitul sexual și dorința de fuziune totală cu partenerul, transformând dormitorul într-un spațiu al pasiunilor mari, dar atenție la accesele de gelozie joi seară. Venus în sectorul carierei te face să cauți un partener cu care să te mândrești în public. Dacă ești singur, poți fi atras de o persoană cu autoritate sau de cineva pe care îl întâlnești într-un cadru oficial. Vineri, conjuncția din Gemeni poate aduce o răsturnare de situație într-o relație la distanță; un e-mail surpriză sau o vizită neanunțată a cuiva aflat peste hotare îți va schimba complet planurile pentru weekend, forțându-te să îți asumi sentimente profunde fără nicio formă de ezitare.

Horoscop săptămâna 18-22 mai 2026 SCORPION

Mercur conjuncție Uranus în Gemeni activează zona crizelor psihologice, a secretelor și a banilor altora, aducând o claritate mentală tăioasă legată de un adevăr ascuns care iese brusc la lumină. În același timp, Marte, guvernatorul tău, trece în Taur, instalându-se direct în sectorul parteneriatelor și al căsătoriei, ceea ce dinamizează viața de cuplu, dar aduce și riscul unor dispute cu asociații. Venus trece în Rac, oferindu-ți o deschidere mistică și o mare putere de iertare. Vineri, Soarele trece în Gemeni și face conjuncție cu Uranus, aspect de intensitate maximă ce pune reflectorul pe zona resurselor comune, evidențiind domeniul creditelor, al taxelor și al intimității profunde.

BANI: Conjuncția Soare Uranus de vineri în zona banilor comuni poate aduce o notificare de plată neașteptată de la fisc sau, dimpotrivă, aprobarea fulgerătoare a unui credit ipotecar pe care îl considerai pierdut în birocrație. Profesional, Marte în sectorul contractelor te forțează să fii extrem de combativ joi în negocieri. Venus în Rac sugerează că succesul financiar pe termen scurt poate veni și din colaborări legate de turism, educație sau comerț internațional. Banii vin prin capacitatea de a gestiona crize logistice cu sânge rece și prin restructurarea datoriilor într-un mod inovator. Evită speculațiile financiare vineri după amiază, deoarece riscul de volatilitate a pieței este uriaș sub acest aspect.

DRAGOSTE: Cu Marte în sectorul căsătoriei, partenerul tău devine mult mai exigent și mai direct în exprimarea dorințelor sale, ceea ce poate genera scântei joi seară dacă încerci să ascunzi realitatea prin tăceri pedepsitoare. Totuși, Venus în Rac aduce o energie de iertare și înțelegere spirituală; veți găsi forța de a depăși orice barieră emoțională prin discuții lungi. Dacă ești singur, trecerea Soarelui și a lui Mercur în Gemeni te face extrem de magnetic, dar atracția va fi marcată de secrete. Vineri poți descoperi că o persoană pe care o considerai doar un partener de afaceri are o obsesie afectivă pentru tine, moment în care va trebui să pui limite clare pentru a-ți proteja spațiul intim și liniștea sufletească.

Horoscop săptămâna 18-22 mai 2026 SĂGETĂTOR

Mercur conjuncție Uranus în Gemeni se petrece în sectorul parteneriatelor și al căsătoriei, aducând discuții sclipitoare, contracte semnate pe genunchi sau propuneri de colaborare șocante din partea unor parteneri excentrici. Marte trece în Taur, injectând o forță de muncă colosală în zona serviciului și a sănătății, determinându-te să îți schimbi obiceiurile fizice prin disciplină de fier. Venus trece în Rac, aducând protecție în sectorul transformărilor profunde și al intimității sexuale. Vineri, Soarele trece în Gemeni și face conjuncție cu Uranus, aspect major ce pune un reflector uriaș exact pe zona relațiilor tale de cuplu și de afaceri, evidențiind domeniul căsătoriei, al asocierilor oficiale și al proceselor legale.

BANI: Cu Marte în sectorul serviciului, vei avea o agendă plină joi, fiind nevoit să rezolvi sarcini administrative complexe sau să repari echipamente tehnice defecte la birou. Banii vin prin hărnicie și prin atenția acordată detaliilor tehnice. Vineri, sub influența conjuncției Soare Uranus din sectorul parteneriatelor, te poți trezi în fața unui nou contract de colaborare propus de un client important, contract ce îți aduce un avans financiar considerabil. Venus în Rac aduce beneficii materiale prin intermediul partenerului de viață sau al unei returnări de taxe neașteptate. Este o săptămână excelentă pentru a renegocia termenii unei datorii, deoarece vei găsi înțelegere la bănci prin canale mai puțin convenționale.

DRAGOSTE: Conjuncția dintre Mercur și Uranus din zona partenerului te poate pune sâmbătă în fața unei declarații de dragoste total atipice sau a unei propuneri spontane de mutare împreună. Relațiile solide vor experimenta o renaștere a romantismului prin adoptarea unui stil de viață mai liber. Totuși, volumul mare de muncă adus de Marte îți poate consuma energia fizică, lăsându-te epuizat joi seară. Din fericire, Venus în Rac aduce o mare intensitate în clipele de intimitate; veți căuta fuziunea totală și protecția reciprocă în dormitor. Dacă ești singur, vineri este ziua ideală pentru o întâlnire fulgerătoare cu cineva cunoscut în mediul online sau la un eveniment; chimia va fi instantanee, bazată pe un schimb de idei revoluționare.

Horoscop săptămâna 18-22 mai 2026 CAPRICORN

Săptămâna aceasta te provoacă să găsești un echilibru între organizarea minuțioasă a rutinei și explozia de creativitate din viața ta privată. Mercur conjuncție Uranus în Gemeni activează sectorul muncii zilnice, al sarcinilor administrative și al sănătății, aducând soluții tehnice pentru eficientizarea timpului, dar și riscul unor defecțiuni la birou. În același timp, Marte trece în Taur, instalându-se în zona iubirii, a creativității și al relației cu copiii, oferindu-ți o determinare imensă de a-ți pune în valoare talentele native. Venus trece în Rac, aducând armonie și diplomație în sectorul parteneriatelor oficiale. Vineri, Soarele trece în Gemeni și face conjuncție cu Uranus, tranzit major ce evidențiază domeniul serviciilor, al stilului de viață și al prevenției medicale.

BANI: Marte în Taur îți dă curajul joi de a investi resurse într-un hobby profitabil sau într-o afacere pe care o gestionezi singur, asumându-ți riscuri calculate ce pot aduce profituri mari. Vineri, sub influența conjuncției Soare Uranus din sectorul muncii de rutină, te poți aștepta ca departamentul tău să primească un sistem digital modern care îți va simplifica radical sarcinile administrative, fiind remarcat de șefi pentru viteza cu care te adaptezi. Venus în Rac îți aduce sprijinul unui partener de afaceri influent care este gata să semneze un contract avantajos cu tine joi după amiază. Banii vin prin eficiență tehnologică, prin auto-promovare creativă și prin respectarea contractelor oficiale.

DRAGOSTE: Intrarea micului benefic în sectorul partenerului aduce o atmosferă de înțelegere reciprocă și dorință de angajament în cuplu; partenerul va fi mult mai tandru și mai dornic să îți facă pe plac în aceste zile. În paralel, Marte în sectorul iubirii te transformă într-un cuceritor extrem de determinat, care nu acceptă un refuz joi seară. Pentru cei singuri, vineri poate aduce o atracție electrică pentru un coleg de muncă sau pentru o persoană pe care o întâlnesc într-un context legat de sănătate; dialogul va începe printr-o glumă și va evolua rapid spre o întâlnire de weekend plină de poezie și sensibilitate senzuală, restabilind armonia în inima ta.

Horoscop săptămâna 18-22 mai 2026 VĂRSĂTOR

Mercur conjuncție Uranus în Gemeni activează sectorul iubirii, al copiilor și al auto-exprimării artistice, aducând idei revoluționare în proiectele tale personale și un flirt prin intermediul tehnologiei. Marte trece în Taur, instalându-se în sectorul casei și al familiei, ceea ce îți aduce energia necesară pentru a face reparații structurale în locuință, dar și un risc major de dispute domestice joi. Venus trece în Rac, aducând o atmosferă plăcută și oportunități de relaxare la locul de muncă. Vineri, Soarele trece în Gemeni și face conjuncție cu Uranus, aspect spectaculos ce pune reflectorul pe zona bucuriei de a trăi, evidențiind domeniul speculațiilor norocoase, al divertismentului și al aventurilor romantice.

BANI: Profesional, te afli într-o fază de maximă efervescență creativă. Ideile tale pot fi monetizate cu ușurință vineri, când conjuncția Soare Uranus din sectorul speculațiilor poate aduce un câștig financiar neașteptat dintr-un proiect de divertisment sau din valorificarea unui drept de autor digital. Totuși, Marte în Taur te avertizează că o mare parte din resurse va trebui direcționată joi spre rezolvarea unei urgențe în casă; s-ar putea să fii nevoit să plătești o echipă de muncitori pentru reparația unei defecțiuni la instalații. Venus în Rac face ca atmosfera de la birou să fie una profitabilă; poți primi mici beneficii medicale sau deconturi pentru transport. Banii vin prin asumarea riscurilor creative inteligente și prin capacitatea de a rezolva crize domestice fără a-ți pierde concentrarea profesională.

DRAGOSTE: Conjuncția dintre Mercur și Uranus în zona iubirii te poate pune sâmbătă în fața unei întâlniri fulgerătoare care îți va schimba complet definiția atracției. Dacă ești într-o relație, veți dori să eliminați monotonia prin adoptarea unui comportament mult mai spontan în cuplu. Totuși, prezența lui Marte în sectorul familiei poate aduce certuri cu partenerul joi seară din cauza spațiului locuit sau a intervenției unor rude în viața voastră privată. Din fericire, vineri, conjuncția Soarelui cu Uranus restabilește magia; o ieșire neplanificată la un festival sau o cină romantică plină de poezie vă va ajuta să uitați de tensiunile, amintindu-vă că pasiunea voastră este mai puternică decât micile detalii logistice.

Horoscop săptămâna 18-22 mai 2026 PEȘTI

Mercur conjuncție Uranus în Gemeni activează sectorul casei, al familiei și al bazei tale emoționale, aducând discuții șocante cu rudele despre proprietăți sau o defecțiune tehnică neașteptată în locuință care îți schimbă programul. În paralel, Marte trece în Taur, instalându-se în zona comunicării, a deplasărilor scurte și a relațiilor cu vecinii, oferindu-ți un limbaj extrem de tăios și o forță persuasivă imensă. Venus trece în Rac, aducând o energie de grație, noroc și armonie în sectorul iubirii și al creativității. Vineri, Soarele trece în Gemeni și face conjuncție cu Uranus, aspect major ce pune reflectorul pe zona rădăcinilor tale, evidențiind domeniul tranzacțiilor imobiliare și al secretelor de familie.

BANI: Cu Marte în sectorul comunicării, vei fi foarte combativ joi în negocieri, reușind să îți impui prețul în fața clienților sau să finalizezi vânzarea unui bun mobil prin mesaje directe și ferme. Vineri, sub influența conjuncției Soare Uranus din sectorul locuinței, poți primi o ofertă fulgerătoare de cumpărare sau închiriere a unei proprietăți, ofertă ce îți aduce un profit material considerabil. Venus în Rac sugerează că succesul financiar poate veni și din valorificarea unui hobby. Banii vin prin comunicare strategică rapidă, prin afaceri legate de construcții sau amenajări și prin speculații norocoase bazate pe o intuiție sclipitoare joi după amiază.

DRAGOSTE: Vei simți o dorință profundă de a proteja persoana iubită și de a crea momente magice, pline de sensibilitate emoțională. Dacă ești singur, Venus în Rac te transformă într-un magnet pentru persoanele care caută profunzime sufletească; o întâlnire purtată joi seară într-un cadru artistic îți poate schimba radical starea de spirit. Totuși, dinamismul adus de Marte în zona comunicării te poate face uneori prea tăios în replici. Partenerul se poate simți rănit de un mesaj trimis în grabă vineri dimineața, moment în care va trebui să lași orgoliul deoparte și să folosești poezia gesturilor mărunte pentru a readuce pacea în cuplu înainte de weekend.

