O companie gigant prezentă şi în România îşi închide patru fabrici din Turcia şi oferă angajaţilor 12 salarii

Grupul suedez Autoliv, lider mondial în producția sistemelor de siguranță auto, prezent și în România, a anunțat închiderea treptată a fabricilor sale din Turcia până în 2028. Aproximativ 2.200 de angajați vor fi afectați de decizie și vor primi compensații de până la 12 salarii brute, relatează presa turcă.

Sursa: Facebook/ Autoliv România

Potrivit Kocaeli Gazetesi, Autoliv, gigantul suedez care operează în districtul Gebze din Kocaeli, a anunțat că își va închide fabricile din Turcia şi a declarat că va plăti celor 2.200 de angajați indemnizații de concediere și preaviz, precum și 12 salarii brute drept compensație.

Compania este lider global în producția de sisteme de siguranță pentru autovehicule, cum ar fi airbag-uri, centuri de siguranță, volane și tehnologii de protecție a pietonilor, care operează în Zona Industrială Organizată TAYSAD din districtul Gebze din Kocaeli .

Aproximativ 2.200 de angajaţi, afectaţi

Compania a alocat o sumă de 142 de milioane de dolari pentru a-şi închide terptat fabricile din Turcia, proces care este planificat să fie finalizat până în 2028.

Decizia Autoliv va afecta direct aproximativ 2.200 de angajați. Decizia de închidere a fost comunicată angajaților în ultimele zile. Închiderea va fi eșalonată, iar angajații își vor primi drepturile pe măsură ce fiecare departament se închide. Angajații vor primi, de asemenea, 12 salarii brute, inclusiv indemnizație de concediere și preaviz. Autoliv a declarat că, la calcularea compensațiilor și a costurilor cu angajații, au folosit o medie ponderată de 1 dolar, echivalentul a 53 de lire turcești.

Costul de închidere este estimat la aproximativ 142 de milioane de dolari. Se preconizează că cea mai mare parte a acestei sume va fi reflectată în bilanț în al doilea trimestru al anului 2026.

Cheltuielile cu fluxul de numerar au fost calculate la 129 de milioane de dolari, constând în principal din plăți compensatorii și costuri de retenție a angajaților.

