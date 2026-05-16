Cetățenii din Transnistria vor obține mai ușor cetățenia rusă după un decret semnat de Vladimir Putin

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care este simplificat procesul de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria, regiunea Moldovei ocupată de Rusia. 

de Denisa Vladislav

la 16.05.2026 , 11:41
Cetățenii din Transnistria vor obține mai ușor cetățenia rusă după un decret semnat de Vladimir Putin - Sursa: Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Conform noilor prevederi, solicitanții eligibili nu vor mai fi obligați să îndeplinească cerințe precum rezidența în Rusia, susținerea testelor de istorie și educație civică sau dovada cunoașterii limbii ruse, relatează Kyiv Independent.

Regiunea Transnistria, aflată sub influența unor structuri separatiste încă din anii ’90, depinde în mare măsură de sprijinul politic și economic al Federației Ruse, iar autoritățile de la Tiraspol au solicitat în repetate rânduri sprijin din partea Moscovei.

De-a lungul timpului, Rusia a utilizat frecvent așa-numitele mecanisme de "pasportizare" pentru a-și extinde influența în teritorii ocupate sau controlate de entități proruse, facilitând acordarea cetățeniei populației locale.

Articolul continuă după reclamă

Măsuri similare au mai fost adoptate anterior. În mai 2025, Moscova a simplificat procedura de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud din Georgia.

De asemenea, pe 4 martie, Putin a semnat un alt decret care extinde pe termen nelimitat procedura simplificată de acordare a cetățeniei ruse pentru teritoriile ocupate din Ucraina.

Potrivit organizației Donbas SOS, aceste măsuri fac parte dintr-o strategie mai amplă de influență. "Scopul noului decret este de a acorda cetățenie cât mai multor persoane, exercitând presiune asupra lor", a declarat Natalia Iurlova, avocat al organizației.

În același timp, Centrul Rezistenței Naționale a raportat că în regiunea Herson, autoritățile de ocupație obligă părinții să obțină pașapoarte rusești, în caz contrar riscând să își piardă drepturile parentale.

Denisa Vladislav Like
putin cetatenie rusa republica moldova
Înapoi la Homepage
Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. “Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi”
Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. &#8220;Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi&#8221;
Cât costă vinieta pentru Bulgaria în 2026. Ce trebuie să aibă obligatoriu românii în mașină când trec granița și ce amenzi riscă
Cât costă vinieta pentru Bulgaria în 2026. Ce trebuie să aibă obligatoriu românii în mașină când trec granița și ce amenzi riscă
Moartea lui Valentin, polițistul din Galați găsit împușcat în pădure, scoate la iveală o problemă ținută sub tăcere. Ce l-ar fi determinat să facă gestul extrem: „La noi e privit ca o ciudățenie”
Moartea lui Valentin, polițistul din Galați găsit împușcat în pădure, scoate la iveală o problemă ținută sub tăcere. Ce l-ar fi determinat să facă gestul extrem: „La noi e privit ca o ciudățenie”
Două firme cu zero angajați iau milioane de euro din SAFE pentru drone. Au fost înființate în 2024 și 2025
Două firme cu zero angajați iau milioane de euro din SAFE pentru drone. Au fost înființate în 2024 și 2025
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral! Primele declarații ale vedetei
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral! Primele declarații ale vedetei
Comentarii


Întrebarea zilei
Are România şanse să câştige Eurovision 2026 cu Alexandra Căpitănescu?
Observator » Ştiri externe » Cetățenii din Transnistria vor obține mai ușor cetățenia rusă după un decret semnat de Vladimir Putin
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.