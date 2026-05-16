Cetățenii din Transnistria vor obține mai ușor cetățenia rusă după un decret semnat de Vladimir Putin

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care este simplificat procesul de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria, regiunea Moldovei ocupată de Rusia.

Conform noilor prevederi, solicitanții eligibili nu vor mai fi obligați să îndeplinească cerințe precum rezidența în Rusia, susținerea testelor de istorie și educație civică sau dovada cunoașterii limbii ruse, relatează Kyiv Independent.

Regiunea Transnistria, aflată sub influența unor structuri separatiste încă din anii ’90, depinde în mare măsură de sprijinul politic și economic al Federației Ruse, iar autoritățile de la Tiraspol au solicitat în repetate rânduri sprijin din partea Moscovei.

De-a lungul timpului, Rusia a utilizat frecvent așa-numitele mecanisme de "pasportizare" pentru a-și extinde influența în teritorii ocupate sau controlate de entități proruse, facilitând acordarea cetățeniei populației locale.

Măsuri similare au mai fost adoptate anterior. În mai 2025, Moscova a simplificat procedura de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud din Georgia.

De asemenea, pe 4 martie, Putin a semnat un alt decret care extinde pe termen nelimitat procedura simplificată de acordare a cetățeniei ruse pentru teritoriile ocupate din Ucraina.

Potrivit organizației Donbas SOS, aceste măsuri fac parte dintr-o strategie mai amplă de influență. "Scopul noului decret este de a acorda cetățenie cât mai multor persoane, exercitând presiune asupra lor", a declarat Natalia Iurlova, avocat al organizației.

În același timp, Centrul Rezistenței Naționale a raportat că în regiunea Herson, autoritățile de ocupație obligă părinții să obțină pașapoarte rusești, în caz contrar riscând să își piardă drepturile parentale.

Denisa Vladislav

