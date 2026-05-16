Bolojan a anunţat care este prioritatea Guvernului în următoarele 2 săptămâni, după discuţii cu Dominic Fritz

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat sâmbătă, la Timișoara, că renegocierea Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în următoarele două săptămâni, reprezintă o prioritate pentru Guvern, având în vedere că, în fiecare reședință de județ din România, se derulează proiecte importante finanțate prin acest program, care trebuie finalizate în lunile următoare.

"Renegocierea programului din următoarele două săptămâni sunt o prioritate şi de aceea, şi pentru municipiul Timişoara, finalizarea acestor proiecte este vitală. De asemenea, sunt multe active şi multe proiecte care sunt astăzi în administrarea Guvernului, în administrarea statului român, care pot fi transferate reşedinţelor de judeţ, în aşa fel încât active care astăzi nu sunt folosite corespunzător să fie folosite. Şi în această perioadă pe care am finalizat-o în cele 10 luni de guvernare, componenta de descentralizare a fost importantă şi o vom susţine şi în perioada următoare, indiferent pe ce poziţie vor fi cele două partide (PNL şi USR, n.r.), dar transferurile de active către primării pentru a putea fi puse în valoare, pentru a putea fi valorificate este o direcţie importantă pe care trebuie să o susţinem", a afirmat Ilie Bolojan, într-o declaraţie comună pe care a susţinut-o alături de primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, lider al USR.

Bolojan a arătat că PNL va fi "aliat" cu USR în consultările care vor avea loc luni, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele României, Nicuşor Dan, unde vor transmite şi că, pe baza experienţei pe care au avut-o în aceste luni de guvernare, vor susţine mai departe, în orice formă de guvernare se va găsi în perioada următoare, proiectele care ţin de absorbţia de fonduri europene, de stabilitatea financiară a României şi programele de relansare economică.

"Aceasta, în aşa fel încât, pe de-o parte, să închidem această perioadă pe care nu o puteam evita, de constrângeri bugetare şi de reducere de deficite şi să trecem într-o etapă de relansare economică. De asemenea, vom susţine proiectele care ţin de PNRR în Parlament, pe care le vom depune în următoarele două săptămâni, pentru ca toate jaloanele pe care România trebuie să le îndeplinească pentru a-şi accesa finanţările europene să fie îndeplinite şi să nu pierdem aceşti bani. Cele două partide vor susţine aceste proiecte care sunt angajamente ale României faţă de Uniunea Europeană", a mai adăugat Ilie Bolojan.

După întâlnirea avută cu primarul Dominic Fritz, la Primăria Timișoara, Ilie Bolojan a declarat că PNL și USR vor avea o poziție aliniată la consultările de luni de la Cotroceni și că, indiferent de formula de guvernare, vor susține proiectele care vizează absorbția fondurilor europene, stabilitatea financiară a României și relansarea economică.

"A fost o discuție bazată pe două componente, pe aspectele administrative care țin de proiectele de dezvoltare ale municipiului Timișoara și, sigur, aspectele politice, respectiv ceea ce se întâmplă începând de săptămâna viitoare, legat de consultările pentru noul guvern, dar și de acțiunile pe care le putem desfășura în perioada următoare. Așa cum știți, în fiecare reședință de județ din România există proiecte importante, dintre care o bună parte sunt finanțate prin PNRR și pentru noi, finalizarea acestor proiecte, renegocierea programului în următoarele două săptămâni, sunt o prioritate și de aceea și pentru municipiul Timișoara finalizarea acestor proiecte este vitală", a declarat Ilie Bolojan.

"Azi, m-am întâlnit cu premierul României la Timișoara și am vorbit despre proiectele majore ale orașului și necesitatea ca ele să continue și banii din PNRR cu care le finanțăm să ajungă în comunități. Am vorbit și despre situația politică, vom merge cu aceeași poziție la consultările de la Cotroceni că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi susținutǎ. În plus, săptămâna viitoare, partidele noastre - USR și PNL - vor depune împreună în Parlament mai multe inițiative legislative", a scris si liderul USR într-o postare pe Facebook.

Premierul interimar se află sâmbătă într-o vizită în judeţul Timiş, unde participă şi la ceremonia de absolvire a promoţiei 2026 de la Universitatea de Vest din Timişoara, context în care va susţine un discurs.

