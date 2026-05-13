Cum au ajuns tinerii să caute partenerul perfect prin zodii şi numerologie. Explicaţiile unui psiholog

Corina Gheorghe, psiholog şi psihoterapeut, a vorbit la Observator 16 despre influenţa pe care astrologia, numerologia şi testele online de compatibilitate o au tot mai des asupra relaţiilor tinerilor. Specialista atrage atenţia că zodiile nu ar trebui transformate într-un criteriu după care judecăm oamenii sau relaţiile şi spune că mulţi tineri ajung să ia drept adevăr absolut informaţiile văzute pe internet şi reţelele sociale.

Prezentator: De ce ar fi bine să nu ne ghidăm doar după zodii sau numerologie?

Corina Gheorghe: Cred că toți am căutat, la un moment dat, ce compatibilități avem. Numai că trebuie să ne reamintim, atunci când dăm click: nu suntem niște produse pe raft. Chiar dacă avem aceeași zodie sau același ascendent, suntem persoane unice, iar această neurodivergență și unicitate nu pot fi puse într-o generalitate.

De multe ori spunem: "Nu mă înțeleg cu Scorpionii", iar din acel moment generăm deja ideea că nu o să ne înțelegem cu niciun Scorpion. Și, de multe ori, ceea ce proiectăm ajunge să se și întâmple. Cred foarte mult în lucrul acesta, pentru că, uneori, cuvintele au putere, iar ceea ce ne creăm în interior aducem și în realitate.

Prezentator: E firesc ca cei care își caută un partener să își dorească și să aibă nevoie de acea siguranță, iar asta îi face să recurgă la toate aceste "tool-uri". Dar poate întrebarea mai importantă este: care ar fi, de fapt, soluțiile? Cum ar trebui să gândim?

Corina Gheorghe: Cred că acum se văd foarte mult efectele pandemiei. Persoanele care au trecut prin adolescență în acea perioadă au pierdut mult din puterea de a comunica, de a sta față în față fără telefon. În plus, am ajuns să luăm tot ce vedem pe rețelele sociale drept un adevăr suprem. Ni se vând relații perfecte, iar acestea nu există.

Există, în schimb, relații funcționale și sănătoase. Aici cred că ar trebui să ne uităm la altceva: cum facem față unui conflict, cât de bine ne cunoaștem pe noi înșine și apoi pe partenerul nostru, dacă putem construi o comunicare sănătoasă. Pentru că imaginea aceea că totul ar trebui să fie ca pe ecrane este doar o iluzie. Una care se vinde foarte bine. Avem nevoie să ne creștem toleranța la frustrări și să avem curiozitatea reală de a-l cunoaște pe cel din fața noastră, face-to-face.

Prezentator: Și putem face asta singuri într-o societate care merge pe fast-forward?

Corina Gheorghe: Problema este că mulți tineri și adulți tineri nu mai au răbdare și vor să știe totul acum. De aceea sunt și click-urile tot mai dese în ceea ce privește căutarea compatibilității pe internet. Poate că toate aceste lucruri ar trebui tratate doar ca o notă informativă. Ca o informație sau o discuție de amuzament, poate chiar pentru a sparge tensiunea unei prime întâlniri, nu ca un adevăr absolut. Problema este că mulți tineri iau tot ce citesc și văd în social media drept adevăr absolut. Dar adevărul nu este acesta. Noi suntem conectați unii cu ceilalți prin prezență reală. Avem nevoie de disponibilitate emoțională, de timp și de răbdare pentru a-l aștepta și a-l cunoaște cu adevărat pe celălalt din fața noastră.

