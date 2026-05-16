Toată iarna au rezistat frigului şi au fost alintaţi de turiştii de pe munte, dar acum, odată cu încheierea sezonului se caută stăpâni pentru cei mai simpatici „angajaţi“ de la Cota 2000, din Sinaia. Vorbim despre opt căţei ciobăneşti care au crescut printre telescaune, tunuri de zăpadă şi poate cel mai important - printre oameni. Blânzi şi loiali, cât a fost iarna de lungă, au păzit cu vigilenţă staţiile instalaţiilor de transport pe cablu, însă acum au nevoie de o casă doar a lor.

Opt câini, cu vârste de şase sau şapte luni s-au aciuat la început de iarnă pe lângă staţiile instalaţiilor de transport pe cablu şi au devenit "de-ai casei". S-au bucurat de libertate şi de compania angajaţilor care au lucrat iarna pe munte, iar hrana şi grija pe care le primeau constant au ajutat cu siguranţă la sudarea prieteniei de-o iarnă.

Căţeii muntelui îşi caută acum o casă

"Probabil de la căţeii de la stână sunt pui care au ajuns aici şi s-au adăpostit probabil pe lângă garaje, pe la instalaţii. Au stat aici cu noi tot sezonul pe lângă turişti", a explicat Casandra Petre, reprezentant marketing.

Deşi obişnuiţi cu oamenii, nu se apropie prea mult de necunoscuţi, doar e în "fişa postului" de câine ciobănesc să fii circumspect cu interacţiunile sociale. Însă angajaţii de la Cota 2000 ştiu bine ce înseamnă afecţiunea de care patrupedele sunt capabile cu cei pe care îi consideră familie.

Sezonul de iarnă s-a încheiat, iar câinii riscă să rămână ai nimănui

"Sunt obişnuiţi cu turiştii dar sunt distanţi pentru că nu au avut experienţe plăcute în copilăria lor, în creşterea lor cu oamenii. Mă refer la abandonul din partea ciobanilor, ei s-au născut cu acest abandon", a declarat Daniel Drăguş, director domeniu schiabil.

Acum zăpada se topeşte, iar blănoşii au nevoie de o casă nouă. Chiar dacă muntele e animat şi vara, numărul de turişti este cu mult mai mic, iar căţeii ar ajunge din nou ai nimănui.

"S-a încheiat sezonul de iarnă şi din păcate colegii noştri nu mai rămân. Au şi ei nevoie de hrană şi cu siguranţă le-ar fi mai bine să stea într-un loc unde cineva ar putea avea grijă de ei", mai spune Casandra Petre.

Sunt potriviţi pentru pază şi au nevoie de oameni care să îi îngrijească

"Ei sunt obişnuiţi să păzească, n-ar fi rău un loc unde să păzească, adică pentru cineva care are nevoie de câine de pază ei sunt foarte potriviţi, cu asta s-au ocupat aici pe munte", a adăugat Daniel Drăguş.

Iubitorii de animale care doresc să adopte unul dintre "căţeii muntelui" pot lua legătura cu reprezentanţii Gondolei Sinaia.

