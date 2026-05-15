Extinderea aeroportului din Iași a devenit un adevărat coșmar pentru comunitatea din zonă. Mai multe familii se luptă de peste 10 ani pentru a-și putea păstra casele construite legal la acea vreme, în capătul pistei aeroportului. Acum însă, instanța le-a anulat autorizațiile de construire.

Este vorba despre șapte familii care se află în această situație și nici până acum autoritățile nu au oferit concret o soluție pentru ele, doar le-au notificat cu privire la faptul că ar urma să fie nevoite să își demoleze locuințele.

Situația durează deja de câțiva ani. Oamenii s-au mutat în cele șapte locuințe în urmă cu 10-12 ani. La momentul respectiv aveau toate autorizațiile în regulă, atât pentru terenuri, cât și pentru construirea caselor.

Ulterior, în anul 2023, au fost înștiințați de către aeroport că locuințele lor ar pune în pericol siguranța avioanelor în momentul aterizării sau decolării, având în vedere că aceste case se află chiar în capătul pistei aeroportului. Apoi au fost notificați că nu se va putea ajunge la o soluție pe cale amiabilă, deși inițial asta s-a discutat, și au fost dați în judecată.

Articolul continuă după reclamă

În cele din urmă, instanța a decis să anuleze autorizațiile de construire pentru șase case, iar ulterior a fost inclusă în dosar și o a șaptea locuință, care își obținuse mai târziu avizul de construire, cu toate verificările aferente la acel moment.

Nimeni nu vorbește însă despre despăgubiri în legătură cu aceste case. Oamenii le-au cumpărat prin credite, nu au unde să se mute și nu le pot nici vinde, iar acum așteaptă din nou o soluție, în speranța că vor ajunge la o înțelegere cu autoritățile.

Se discută despre faptul că primăria ar fi emis aceste autorizații, deși la acel moment s-ar fi știut, chiar dacă neoficial, că se desfășurau verificări ale Autorității Aeronautice privind modul în care construcțiile ar putea afecta activitatea aeroportului.

Rămâne de văzut cum se va încheia situația și când ar putea începe efectiv eventualele demolări.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰