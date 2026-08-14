Horoscop săptămânal Balanță 17-21 august 2026. Pentru tine, săptămâna reprezintă un moment esențial de afirmare și redescoperire a autenticității personale. Tranzitul prin care Nodul Nord se mută în Vărsător iar Nodul Sud în Leu îți deschide calea spre proiecte creative independente, pasiuni noi și bucuria de a trăi conform propriilor reguli, fără teama de gura lumii.

Trigonul format de Mercur cu Saturn aduce stabilitate în cadrul discuțiilor cu asociații și maturitate în planurile de viitor. Cu toate acestea, opoziția dintre Venus și Saturn creează un conflict între dorința ta de armonie și rigiditatea unor colaboratori sau a partenerului de viață. Aspectul Venus sextil Jupiter îți conferă însă o energie solară, popularitate și susținere valoroasă din partea prietenilor loiali.

BANI: În plan profesional și contractual, săptămâna îți cere fermitate în negocieri. Aspectul Mercur trigon Saturn favorizează semnarea unor parteneriate oficiale și definirea clară a obligațiilor profesionale în proiecte de echipă. Poți obține sprijinul unor persoane cu autoritate. Totuși, opoziția dintre Venus și Saturn îți poate aduce critici din partea unor rivali sau constrângeri impuse de parteneri care doresc să îți limiteze libertatea de decizie. Nu face compromisuri care îți afectează demnitatea. Datorită configurației Venus sextil Jupiter, vei găsi aliați puternici în cercul tău social, reușind să atragi oportunități financiare prin intermediul unor proiecte colective sau finanțări de grup.

DRAGOSTE: Sectorul sentimental este plin de lecții mature și provocări emoționale. Aflată chiar în zodia ta, planeta Venus îți conferă farmec și dorință de afecțiune, însă opoziția cu Saturn aduce o senzație de răceală din partea persoanei iubite sau sentimentul că ești judecat prea aspru. Poți simți o barieră greu de trecut în cuplu dacă nu renunțați la orgolii. Din fericire, aspectul Venus sextil Jupiter aduce șansa unei împăcări spectaculoase prin intermediul unor ieșiri relaxante alături de prieteni comuni. Dacă ești celibatar, magnetismul tău este ridicat, dar este recomandat să analizezi intențiile noilor admiratori cu realism înainte de a te implica.