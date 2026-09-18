Horoscop săptămânal Balanță 21-25 septembrie 2026. Odată ce Soarele intră în Balanță chiar pe semnul tău îți aduce o infuzie de energie, încredere și claritate personală. În prima parte a săptămânii, aspectul Mercur sextil Jupiter îți extinde rețeaua socială, facilitând conexiuni minunate cu prieteni loiali și discuții optimiste despre proiectele de viitor.

Cu toate acestea, mijlocul săptămânii vine cu o provocare directă adusă de aspectul Soare opoziție Neptun, care poate crea neclarități în căsnicie sau asocieri, existând riscul de a fi indus în eroare de o persoană apropiată. Salvarea vine prin aspectul Soare trigon Pluto, care îți sporește magnetismul individual și creativitatea, ajutându-te să iei decizii mature și să te impui cu eleganță.

BANI: În plan profesional, tranzitul Soarelui prin zodia ta îți conferă inițiativă și putere de decizie. Beneficiezi de sprijinul unor protectori influenți grație aspectului Mercur sextil Jupiter, care îți deschide căi noi pentru atragerea unor finanțări colective. Totuși, aspectul Soare opoziție Neptun îți cere maximă prudență în fața unor parteneri de afaceri evazivi: nu semna contracte fără verificări juridice stricte și nu te baza pe promisiuni verbale. În schimb, aspectul Soare trigon Pluto favorizează investițiile inspirate în proiecte independente sau activități creative, oferindu-ți șansa de a monetiza un talent propriu cu rezultate bune.

DRAGOSTE: Viața afectivă este plină de nuanțe intense. Prezența Soarelui în zodia ta te face strălucitor și atrăgător, iar schimburile de mesaje cu anturajul sunt pline de viață sub influența lui Mercur sextil Jupiter. Totuși, aspectul Soare opoziție Neptun poate aduce momente în care partenerul de cuplu pare distant, ascunde detalii sau are așteptări nerealiste de la tine. Nu încerca să îi ghicești gândurile prin supoziții chinuitoare. Grație aspectului Soare trigon Pluto, ai puterea de a transforma relația printr-o atitudine pasională, dar fermă, refuzând compromisurile toxice și cerând reciprocitate sinceră în sentimente.