Președintele Nicușor Dan va semna sâmbătă, la Bistrița, decretul prin care Siegfried Mureșan va fi desemnat oficial pentru funcția de premier, iar documentul va fi publicat luni în Monitorul Oficial. Șeful statului recunoaște că misiunea lui Mureșan de a strânge majoritatea necesară în Parlament este dificilă, dar spune că își dorește ca acesta să reușească.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat vineri că va semna decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier sâmbătă, la Bistriţa, şi va fi publicat în Monitorul Oficial luni. Despre şansele de a strânge o majoritate, şeful statului a spus că este dificil, dar îşi doreşte ca acesta să reuşească.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat în Ucraina când va semna decretul de numire.

"O să-l semnez mâine, la Bistriţa, şi o să fie publicat în Monitor Oficial luni", a răspuns şeful statului.

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Preşedintele a fost întrebat şi despre şansele lui Siegfried Mureşan de a strânge o majoritate, în contextul în care la consultările de la Cotroceni nu s-a creat o majoritate din discuţiile cu partidele.

"Eu îmi doresc să reuşească. E dificil, dar eu îmi doresc să reuşească", a spus Nicușor Dan.

Despre scenariul declanşării alegerilor anticipate, în cazul unui eşec, preşedintele a spus: "Haideţi să ne uităm la prima etapă".

Conform articolului 103 din Constituţie, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, în acest caz fiind vorba despre 233 de voturi.

Articolul 89 din Constituţie prevede că, după consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură. Odată cu dizolvarea Parlamentului, începe procedura organizării alegerilor parlamentare anticipate.

Până acum, Parlamentul a respins doar Cabinetul Veştea în 22 iunie. Eugen Tomac, nominalizat şi el premier de către preşedinte, nu a mai ajuns la votul din Parlament.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. El a mai spus că acesta i-a cerut un timp de gândire.

"Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial", a spus şeful statului.

Mureşan a anunţat la scurt timp, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că a luat act "cu surprindere şi dezamăgire de propunerea preşedintelui" şi anunţă că a convocat o şedinţă a Biroului Permanent Naţional al Partidului Social Democrat pentru a "analiza cu atenţie această propunere a dreptei".