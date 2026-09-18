Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a declarat vineri la Parlament, că este pregătit să formeze un guvern serios, reformator, pro-european, cu o agendă de modernizare a României şi a decis, împreună cu PNL, USR şi UDMR, să înceapă munca la un program de guvernare.

”Am fost pregătit atunci şi sunt pregătit şi acum să formăm un guvern serios, reformator, pro-european, care să prezinte o agendă de modernizare a României, care să se regăsească în creşterea nivelului de trai oamenilor şi în măsuri bune pentru oameni. Sunt conştient că România are nevoie de un guvern serios şi credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an”, a spus Siegfried Mureşan, la Parlament.

El a precizat că România este astăzi mai stabilă, mai puternică decât în trecut şi trebuie să continuăm pe acest drum.

”Ce va urma? Am decis că împreună cu experţii noştri din Partidul Naţional Liberal, din Uniunea Salvaţi România şi din UDMR să începem munca imediat la un program de guvernare. Cel mai important lucru este ce vom face pentru ţară, din prima zi în care acest guvern va fi învestit”, a mai spus Siegfried Mureşan.

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El a anunţat că, începând de astăzi, va lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare.

”Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm priorităţile programului de guvernare şi obiectivul nostru este ca pe baza priorităţilor programului de guvernare să avem o discuţie cu parlamentarii din Parlamentul României. Vom fi extrem de transparenţi la fiecare pas pe durata acestui proces. De îndată ce vom avea noutăţi, le vom comunica. Şi repet, în următoarele zile vom începe prin munca la un program de guvernare care să fie serios, pro-european şi credibil”, a mai afirmat premierul desemnat.

USR susține nominalizarea

Dominic Fritza declarat că USR susţine nominalizarea lui Siegfried Mureşan pentru că este omul potrivit să conducă un nou guvern.

"Credem că este omul potrivit care să conducă un guvern. Știm că există tensiune în societate, creată de acest blocaj politic și de situația economică dificilă, și o tensiune pentru că există un discurs al urii care, din păcate, subminează bazele, fundamentele democrației și îi sperie pe mulți cetățeni.

Ne propunem să facem un guvern serios, cu o viziune care nu este bazată pe ură, care reușește să creeze comunități acolo unde discursul urii ne-a dezbinat. Misiunea asta este mai importantă decât orice joc tactic.

Vom fi deschiși, în următoarele zile, pentru discuții cu PSD, inclusiv pentru a vedea în ce măsură vor susține acest guvern", a declarat Fritz.

UDMR: Nu vom guverna cu AUR sau cu alţi extremişti

Tanczos Barna a precizat că UDMR nu este interesat să participe în formarea niciunui guvern în care se va afla AUR sau alţi extremişti.

"Considerăm că cel mai important lucru: guvern care nu are o perspectivă de câteva luni. Cea mai bună soluție este o refacere a acelei majorități care s-a destrămat. Rotativa, o soluție pentru o construcție solidă, iar detaliile trebuie discutate cu PSD. Nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea sprijinul AUR sau altor extremiști", a declarat Tanczos Barna.