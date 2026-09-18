Nu doar copiii sunt sensibili la pericolele internetului, ci și adulții. Aceștia sunt ținte pentru hackeri, inclusiv prin intermediul conturilor personale. După metode precum "Accidentul", mesajele despre rude aflate în nevoie sau notificările false de la bancă, escrocii au ajuns acum și la polițele de asigurare ale locuințelor.

Oamenii primesc mesaje care par trimise chiar de asigurători și sunt anunțați că trebuie să-și verifice polița. Un singur click pe un așa-zis link de verificare îi poate duce însă pe un site fals, iar de acolo nu mai este decât un pas până la pierderea banilor din conturi.

Escrocii devin din ce în ce mai creativi, iar acest lucru ar trebui să îi determine pe oameni să fie mai atenți pentru a nu cădea în plasa lor. De această dată, mesajele ajung fie prin e-mail, fie prin SMS.

Victimele sunt anunțate că polița de asigurare ar fi expirat și că trebuie reînnoită. În unele cazuri, escrocii oferă și o ofertă aparent foarte avantajoasă pentru reînnoirea poliței.

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În momentul în care accesează linkul primit, oamenilor li se cere să completeze o pagină de internet cu mai multe date personale, precum numele și adresa de domiciliu, dar și datele cardului, pentru plata poliței.

Pagina respectivă poate fi însă falsă, iar datele introduse pot ajunge la infractori cibernetici și pot fi ulterior vândute pe piața neagră.

Pentru a evita astfel de situații, oamenii trebuie să privească cu scepticism mesajele și ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate. Este important să verifice cu atenție paginile accesate, adresele de e-mail de la care primesc mesaje și numerele de telefon de pe care sunt contactați.

Mai multe persoane au căzut deja în această plasă, iar specialiștii recomandă atenție sporită pentru evitarea unor astfel de situații.