Nimic nu mai e cum era pe vremuri. Nici măcar căminele studențești. Cele despre care toată lumea ştia că sunt mici, înghesuite, uneori cu gândaci, se găteşte la reşou, dar se ţin petreceri memorabile. Acum viaţa de căminist este cu totul alta. Unele camere au condiţii ca de hotel, cu mobilier nou, băi proprii și toate facilitățile. Cele mai scumpe camere în cămin ajung să coste 900 de lei, ceea ce oricum ar fi cam la jumătate faţă de o chirie.

"Arată ca un hotel, arată aşa nou şi spaţios. E ireal cât spaţiu de depozitare ai".

Anastasia este studentă în anul II la Construcții. Ea a prins o cameră de cămin complet modernizată.

"Eu zic că este foarte important mediul în care stăm. Te poate inspira şi te poate motiva. În acest cămin, cum se intră cu note mari, te poate motiva să obţii note cât mai mari ca să prinzi în continuare loc", a explicat Anastasia, studentă în anul II la Facultatea de Construcţii.

Articolul continuă după reclamă

Camere modernizate, cu baie proprie şi mobilier nou

Cele trei cămine reabilitate au 720 de locuri, iar cazarea costă 500 de lei pe lună.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Zici că nu suntem într-un cămin, zici că suntem într-o garsonieră, undeva la o chirie de mulţi bani pe lună", a precizat Adrian, student în anul II la Facultatea de Construcţii.

Un cămin de 200 de locuri, reabilitat cu bani europeni

Și studenții Universității de Științele Vieții din Iași vor avea condiții moderne. Un cămin cu 200 de locuri a fost reabilitat cu bani europeni.

"Sunt foarte încăpătoare, foarte frumoase, cred că o să am o experienţă foarte frumoasă aici", a spus Sabrina, studentă în anul IV la Medicină Veterinară.

"Mie camerele mi se pare că arată ca la un hotel. Mă aşteptam la ceva mai rău", a declarat Denisa, studentă în anul I.

În acest cămin, tariful ajunge la 900 de lei. Chiar şi aşa e la jumătate faţă de o chirie. În căminele vechi, cazarea pornește de la 330 de lei și ajunge la 650 de lei.

Studenţii care nu au prins loc în căminele renovate îşi fac singuri condiţiile

"Mergem noi doi pe casa scării să dăm pe etaj. Şi eu vin după, şi tu mergi în urmă la curăţenie şi eu cu văruitul pe hol. Hai! (n.r. pleacă cu găleţile)"

Nu toți studenții au prins loc în căminele modernizate. La Universitatea Tehnică din Iași, zeci de tineri lucrează de zor zile pentru a da o nouă față holurilor şi camerelor în care vor locui până vara viitoare.

"Am avut de văruit, am avut de dat cu material în zonele în care erau găuri şi aşa, de dat cu şmirghel, şi curăţenia din spate care şi aia e nebuneală", a declarat Marco, student.

"Condiţiile ţi le faci, adică fă Rai din ce ai!. Decât chiriile comuniste e mult mai ok să îţi faci tu condiţii, să îţi pui un tapet, faci ceva şi eşti ca şi cum ai fi acasă la tine", a adăugat şi Melania, studentă în anul II la Construcţii.

O lună de cazare gratuită pentru studenţii care ajută la pregătirea căminelor

Pentru o lună de cazare, tarifelele variază între 385 şi 650 lei. Cine pune acum umărul la pregătirea căminelor, va fi însă răsplătit.

"De-a lungul a două săptămâni, ei petrec în cămin şi au activitate comună, noi recompensându-i pe aceştia cu o lună de cazare gratuită pe parcursul anului universitare", a subliniat Bogdan Istrate, prorector UTI Iaşi.

Nu doar la Iași se fac ultimele pregătiri. În marile centre universitare din țară, mii de studenți își caută un loc în cămin. În București, tarifele pornesc de la 500 de lei și ajung până la 900 de lei. La Cluj cazarea costă între 158 și 900 de lei pe lună. La Timișoara, unul din cele peste nouă mii de locuri în cămine costă între 210 și 700 de lei, în funcție de universitate, numărul studenților din cameră și condițiile oferite.