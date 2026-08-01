Ţara din care 15.000 de studenţi au aplicat pentru bursă în România
Aproape 90.000 de studenţi de pe Glob au aplicat pentru o bursă în România, prin programul instituit de Ministerul Afacerilor Externe. Jumătate dintre ei sunt din ţări din Asia, iar ţara cu cele mai multe candidaturi este Pakistan - 14.515.
Vorbim, mai exact, de 88.795 de candidaturi, din 150 de ţări, de pe cinci continente. Este o creştere de 1833% faţă de 2021, un record la numărul de candidaturi, spun reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe (MAE).
Cele mai multe candidaturi sunt din Asia (46.321 - 52.5%). Din Africa, aproape 40.000 de studenţi au aplicat pentru o bursă (44.7%). Doar 1718 nord-americani s-au gândit să studieze în România şi 974 de sud-americani. Din Europa, state non-UE, au aplicat 97 de tineri. Interesant este că au fost candidaturi inclusiv din Oceania, 16 la număr.
Topul ţărilor cu cele mai multe candidaturi
Cele mai multe candidaturi au fost din Pakistan, ţară urmată de Afganistan şi Bangladesh. Iată întregul top 10 al candidaturilor:
Pakistan - 14515
Afganistan - 8956
Bangladesh - 8916
Nigeria - 4524
Siria - 3257
Palestina - 2677
Ciad - 2488
Indonezia - 2417
Etiopia - 2408
Somalia - 2108
În fiecare an, Guvernul României, prin Ministerul Afacerilor Externe, pune la dispoziţie un număr de burse pentru cetăţeni din ţări non-UE. Doar candidaţii care au o medie generală la liceu de cel puţin 7 (sau corespondentul lui 7 în sistemul lor de notare) pot fi admişi.
Programul are o pagină dedicată pe site-ul Guvernului. Este administrat de MAE şi finanţat din bugetul Ministerului Educaţiei. Obiectivul său este dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor bilaterale cu ţările de provenienţă ale studenţilor şi promovarea universităţilor de la noi. Pentru promovarea limbii române, studiile se fac exclusiv în limba noastră, cu excepţia studiilor doctorale, care se pot face şi într-o limbă străină.