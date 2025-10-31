Horoscop săptămânal Balanţă 3-7 noiembrie 2025. Marte trece într-o zonă care îți stimulează curiozitatea și comunicarea. Poți fi contactat pentru o colaborare sau poți relua un dialog profesional întrerupt.

Luna Plină în Taur scoate la lumină chestiuni practice: o decizie legată de o plată, un bun comun sau o datorie. E momentul potrivit pentru a închide capitolele financiare începute în primăvară. Venus intră în Scorpion și te ajută să îți redobândești controlul asupra propriei stabilități. Devii mai calculat și mai atent la tot ce înseamnă siguranță personală și emoțională.

BANI: Luna Plină în Taur aduce claritate asupra unei situații financiare: poți primi un răspuns legat de o cerere, un împrumut sau o colaborare. Poate fi vorba și despre o plată care se finalizează sau o investiție care se concretizează. Marte în Săgetător te face proactiv în căutarea de soluții și te ajută să-ți crești veniturile prin abilități de comunicare sau activități comerciale. Totuși, Venus în Scorpion te avertizează să nu te lași condus de tentația câștigurilor rapide.

DRAGOSTE: Venus în Scorpion îți dă intensitate și dorința de profunzime în relații. Poți trăi o perioadă în care legăturile superficiale se estompează, iar cele autentice se adâncesc. Luna Plină în Taur poate aduce o discuție legată de bani sau resurse comune între tine și partener. Cei singuri pot fi atrași de o persoană puternică și carismatică, dar trebuie să păstreze echilibrul între fascinație și luciditate. O conversație sinceră restabilește încrederea în iubire.

