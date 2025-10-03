Horoscop săptămânal Balanţă 6-10 octombrie 2025. Soarele se apropie de semnul tău și deja simți cum atenția se mută pe tine. Totuși, Mercur intră în Scorpion și te obligă să fii atent la resurse și bani.

Careul cu Pluto poate aduce discuții tensionate cu cineva din familie legate de o proprietate, o moștenire sau un sprijin financiar. Lună Plină în Berbec luminează zona relațiilor și e momentul să clarifici dacă o relație merită continuată sau dacă trebuie să pui punct.

Bani: Venus, guvernatoarea ta, în sextil cu Jupiter, îți aduce protecție financiară: poți primi o ofertă avantajoasă sau un ajutor de la cineva din străinătate. Totuși, careul Mercur-Pluto cere să fii atent la documente și să verifici toate clauzele. Există riscul unor cheltuieli ascunse sau al unor presiuni de plată neașteptate. Poți simți că trebuie să alegi între două direcții financiare.

Dragoste: În cuplu, Luna Plină în Berbec intensifică discuțiile despre viitorul relației. Poate fi momentul unei cereri în căsătorie, al unei mutări împreună, dar la fel de bine poate fi momentul unei despărțiri dacă tensiunile au ajuns prea departe. Cei singuri pot întâlni o persoană carismatică la un eveniment social, dar relația se va contura rapid și intens, fără faza de tatonare.

