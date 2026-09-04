Horoscop săptămânal Balanță 7-11 septembrie 2026. Săptămâna aduce o trecere treptată de la retragerea reflexivă la o prezență publică strălucitoare. Prima parte a intervalului este dominată de faza de Luna Nouă în Fecioară, care te îndeamnă să te eliberezi de griji trecute, să faci ordine în gânduri și să acorzi atenție odihnei fizice.

Lucrurile se luminează brusc odată ce Mercur trece în Balanță chiar în sectorul identității tale, oferindu-ți o claritate mentală de invidiat, abilități diplomatice și ușurință în exprimare. Totodată, faptul că Uranus retrogradează în Gemeni te ajută să reevaluezi anumite convingeri de viață sau planuri legate de călătorii. La sfârșitul săptămânii, Venus intră în Scorpion și îți îndreaptă atenția către gestionarea atentă a posesiunilor materiale și a resurselor câștigate din muncă.

BANI: Planul financiar și cel profesional sunt puternic stimulate în a doua decadă a săptămânii. Trecerea lui Mercur în zodia ta te plasează într-o poziție de negociator imbatabil la serviciu, reușind să obții consensul colegilor și să prezinți proiecte administrative fără greșeală. Când Venus intră în Scorpion, apare dorința fermă de a-ți securiza veniturile și de a evita speculațiile bănești nesigure. Este un moment excelent pentru a face economii sau pentru a investi doar în lucruri practice, cu valoare reală. Evită totuși să dezvolți o anxietate exagerată legată de bani și bazează-te pe competențele tale clare.

DRAGOSTE: În plan sentimental, Luna Nouă în Fecioară te sprijină să închizi un capitol de suferință sau să ierți o dezamăgire care îți umbrea sufletul. Odată ce Mercur pășește în zodia ta, devii deschis, sociabil și dornic să comunici deschis cu persoana iubită. Discuțiile curg natural, iar farmecul tău personal atinge cote înalte, atrăgând priviri admirative dacă ești celibatar. Cu toate acestea, tranzitul lui Venus în Scorpion poate aduce o oarecare teamă de a nu fi apreciat la adevărata ta valoare în cuplu. Nu căuta confirmări materiale ale iubirii și bazează-te pe faptele cotidiene de loialitate pe care ți le oferă partenerul.