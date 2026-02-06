Horoscop săptămânal Balanţă 9-13 februarie 2026

Venus în Pești te face mai sensibil la mediul în care lucrezi și la oamenii cu care interacționezi zilnic, iar asta poate scoate la suprafață atât nevoia de armonie, cât și oboseala acumulată din compromisuri repetate. Mercur conjunct Nodul Nord vine cu o conversație sau o decizie care te obligă să alegi o direcție mai clară legată de stilul tău de viață. Saturn conjunct Neptun în zona relațiilor directe te pune față în față cu realitatea: nu mai poți funcționa bine dacă încerci să împaci pe toată lumea în detrimentul tău. Este o săptămână în care devine evident că echilibrul începe cu limite clare.

BANI: Financiar, lucrurile se leagă strâns de activitatea profesională zilnică. Venus în Pești poate aduce oportunități mai blânde, poate un proiect care îți oferă un mediu mai plăcut sau o colaborare care pare promițătoare, însă există riscul ca termenii să nu fie suficient de bine definiți. Mercur conjunct Nodul Nord te obligă să clarifici detalii financiare importante: program, remunerație, responsabilități exacte. Saturn conjunct Neptun semnalează o zonă unde ai muncit fără să fii plătit corect sau unde ai acceptat ambiguități financiare din dorința de a evita tensiuni.

DRAGOSTE: În plan afectiv, Venus în Pești îți amplifică dorința de conexiune emoțională și de gesturi mici, dar semnificative. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții legate de dezechilibrul dintre ce oferi și ce primești, mai ales dacă te-ai obișnuit să faci prea multe compromisuri. Saturn conjunct Neptun te ajută să vezi dacă relația este construită pe realitate sau pe idealizare. Dacă ești singur, poți atrage o persoană care are nevoie de sprijin sau care se află într-un moment fragil. Atenție să nu devii salvatorul cuiva, confundând empatia cu iubirea autentică.

