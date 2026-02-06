Horoscop săptămânal Vărsător 9-13 februarie 2026

Venus în Pești te face mai conștient de ce contează cu adevărat pentru tine, iar Mercur conjunct Nodul Nord aduce o decizie importantă legată de direcția ta de viață și de modul în care îți folosești resursele. Saturn conjunct Neptun poate crea o stare de confuzie legată de siguranță și stabilitate, dar tocmai această tensiune te ajută să vezi unde îți irosești energia. Este o perioadă în care trebuie să îți redefinești relația cu banii, cu timpul și cu propriile limite.

BANI: Financiar, săptămâna este extrem de importantă. Venus în Pești poate aduce venituri din surse creative sau neconvenționale, dar Saturn conjunct Neptun avertizează asupra riscului de a cheltui pe lucruri care nu îți aduc valoare reală. Mercur conjunct Nodul Nord marchează o decizie financiară crucială: schimbarea unui job, renegocierea unui salariu sau stabilirea unor limite clare în colaborări. Este momentul să îți faci un plan realist, să îți evaluezi cheltuielile și să renunți la obiceiurile financiare care te destabilizează.

DRAGOSTE: În dragoste, Venus în Pești îți amplifică nevoia de afecțiune și siguranță emoțională. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții legate de bani, valori comune sau contribuția fiecăruia în cuplu. Saturn conjunct Neptun îți cere să vezi dacă relația este construită pe respect reciproc sau pe sacrificii unilaterale. Dacă ești singur, poți fi atras de cineva care îți oferă stabilitate emoțională, dar este important să nu confunzi confortul cu iubirea autentică.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰