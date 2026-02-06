Caz revoltător în Cluj-Napoca. Licitaţia pentru centura ocolitoare a oraşului a fost câştigată de o firmă românească, în asociere cu alţi constructori din Bulgaria şi Bosnia-Herţegovina. Problema este că antreprenorul bosniac nu-şi dorea această "victorie". Reprezentanţii firmei susţin că au fost contactaţi de români pentru a colabora, însă, au refuzat. Iar primăria a declarat că vinovaţi sunt cei care au depus actele.

După mai bine de un deceniu de aşteptări, anul trecut, Primăria Cluj-Napoca a desemnat câştigătorul licitaţiei pentru centura ocolitoare: o asociere condusă de o firmă românească, în colaborare cu constructori din Bulgaria şi Bosnia-Herţegovina. Un proiect cu o valoare uriaşă - peste un miliard de euro.

Centura urma să aibă 43 de kilometri cu 14 noduri rutiere și numeroase poduri, pasaje și tuneluri. Proiectul era mult prea amplu pentru o firmă fără experiență în mari proiecte de infrastructură, iar singura soluție era asocierea cu un constructor puternic, firma bosniacă în acest caz.

Dacă totul pare frumos pe hârtie, problema este că bosniacii nu ştiau că vor participa la licitaţie alături de alte două firme.

"(...) Declarăm în mod explicit că niciuna dintre persoanele autorizate (proprietari sau directori) nu a semnat vreodată și nici nu a acordat procură vreunei persoane pentru a semna respectivul acord de consorțiu pentru construirea centurii în România", au transmis reprezentanții firmei bosniace.

După ce a aflat din presă că a câştigat licitaţia prin asociere, firma bosniacă a sesizat DNA-ul şi Parchetul European.

În luna noiembrie, procurorii DNA au descins aici la primăria Cluj-Napoca și au ridicat toate documentele legate de licitația centurii. Atunci s-a aflat că actele depuse în numele companiei din Bosnia erau de la licitații mai vechi din alte țări, iar unele dintre ele aveau adresa sucursalei din Muntenegru, închisă încă din 2017.

Firma românească spune că totul a fost legal, dar constructorii din Bosnia nu vor să-şi asume prevederile din contract. Reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca susţin că cei care au depus actele sunt responsabili pentru ceea ce s-a întâmplat. Însă, specialiştii îi contrazic.

"Este responsabilitatea primăriei, ca autoritate contractantă, să verifice aceeste lucruri, să se asigure că oferta e pe bune", a declarat Ionuț Ciurea, Asociația Pro Infrastructura.

Deşi primăria a luat la cunoştinţă de problemele dintre cele două firme încă din septembrie anul trecut, nu a comunicat posibila fraudă nici măcar Consiliului Local.

"Singurele informații pe care le-am primit au fost în ședința de Consiliu Local din ianuarie, când s-a supus pe ordinea de zi un proiect de contractare a asistenței juridice de 50.000 de euro pentru acest proiect", a declarat Paul Helmer, consilier local.

Lucrările ar urma să fie finalizate în patru ani.

