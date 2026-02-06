Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Capricorn 9-13 februarie 2026

Horoscop săptămânal Capricorn 9-13 februarie 2026. Săptămâna aceasta te obligă să îți regândești modul în care comunici, negociezi și iei decizii importante.

de Redactia Observator

la 06.02.2026 , 14:25
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Capricorn 9-13 februarie 2026 - Shutterstock

Mercur conjunct Nodul Nord aduce în prim-plan un dialog esențial sau o informație care îți poate schimba perspectiva asupra unui plan pe care îl considerai stabil. Venus în Pești îți sensibilizează gândirea și te face mai empatic, dar și mai vulnerabil la confuzii sau promisiuni neclare. Saturn conjunct Neptun îți cere să faci diferența între ce este realist și ce este doar o proiecție mentală. Poți simți o presiune mentală crescută, dar aceasta are rolul de a te ajuta să îți restructurezi prioritățile și să îți alegi cu mai mult discernământ cuvintele și direcțiile.

BANI: Financiar, săptămâna aduce negocieri, discuții contractuale sau clarificări legate de acte, documente sau colaborări. Venus în Pești poate aduce o ofertă atractivă la nivel emoțional, dar Saturn conjunct Neptun te avertizează să nu te bazezi doar pe promisiuni verbale. Mercur conjunct Nodul Nord poate marca semnarea unui contract sau luarea unei decizii financiare care îți influențează veniturile pe o perioadă mai lungă. Este esențial să verifici detaliile, să pui întrebări incomode și să nu eviți confruntările legate de bani.

DRAGOSTE: În plan afectiv, comunicarea devine cheia. Venus în Pești îți amplifică dorința de apropiere emoțională, dar Saturn conjunct Neptun scoate la suprafață eventuale neînțelegeri sau iluzii în cuplu. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții serioase despre viitor, limite și responsabilități. Este o perioadă bună pentru clarificări, dar nu pentru evitarea adevărului. Dacă ești singur, poți fi atras de cineva cu care ai o conexiune mentală puternică, însă este important să nu proiectezi prea mult înainte de a cunoaște realitatea.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Comentarii


Întrebarea zilei
Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Capricorn 9-13 februarie 2026