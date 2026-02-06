Horoscop săptămânal Capricorn 9-13 februarie 2026. Săptămâna aceasta te obligă să îți regândești modul în care comunici, negociezi și iei decizii importante.

Mercur conjunct Nodul Nord aduce în prim-plan un dialog esențial sau o informație care îți poate schimba perspectiva asupra unui plan pe care îl considerai stabil. Venus în Pești îți sensibilizează gândirea și te face mai empatic, dar și mai vulnerabil la confuzii sau promisiuni neclare. Saturn conjunct Neptun îți cere să faci diferența între ce este realist și ce este doar o proiecție mentală. Poți simți o presiune mentală crescută, dar aceasta are rolul de a te ajuta să îți restructurezi prioritățile și să îți alegi cu mai mult discernământ cuvintele și direcțiile.

BANI: Financiar, săptămâna aduce negocieri, discuții contractuale sau clarificări legate de acte, documente sau colaborări. Venus în Pești poate aduce o ofertă atractivă la nivel emoțional, dar Saturn conjunct Neptun te avertizează să nu te bazezi doar pe promisiuni verbale. Mercur conjunct Nodul Nord poate marca semnarea unui contract sau luarea unei decizii financiare care îți influențează veniturile pe o perioadă mai lungă. Este esențial să verifici detaliile, să pui întrebări incomode și să nu eviți confruntările legate de bani.

DRAGOSTE: În plan afectiv, comunicarea devine cheia. Venus în Pești îți amplifică dorința de apropiere emoțională, dar Saturn conjunct Neptun scoate la suprafață eventuale neînțelegeri sau iluzii în cuplu. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții serioase despre viitor, limite și responsabilități. Este o perioadă bună pentru clarificări, dar nu pentru evitarea adevărului. Dacă ești singur, poți fi atras de cineva cu care ai o conexiune mentală puternică, însă este important să nu proiectezi prea mult înainte de a cunoaște realitatea.

