George Simion, acuzat că a făcut lobby pentru scoaterea României din Visa Waiver. "Mic trădător de ţară"

Liberalii cer sancționarea liderului AUR, George Simion, acuzat că a făcut lobby pentru ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver, dar și pentru că a denigrat România în timpul deplasării recente în SUA. Antreprenorul Dragoș Sprînceană, devenit cunoscut românilor anul trecut ca "emisarul" fostului premier Marcel Ciolacu pentru relația cu SUA, l-a numit pe Simion "mic trădător" pentru că a acţionat împotriva ţării noastre ca să câștige capital politic în detrimentul coaliției de guvernare.

Omul de afaceri stabilit în Statele Unite, Dragoș Sprînceană, care se laudă că este singurul român membru la clubul de la Mar-a-Lago al lui Donald Trump, l-a acuzat pe George Simion că, băut fiind, ar fi recunoscut în fața sa, la un interviu, că a făcut lobby împotriva României, pentru a câștiga capital politic în fața coaliției de guvernare.

Sprînceană a devenit cunoscut în România la începutul anului trecut, când fostul premier Marcel Ciolacu l-a desemnat emisar neoficial în SUA pentru a discuta despre situația vizelor și despre deschiderea unor canale de comunicare cu administrația Trump.

Dragoș Sprînceană: George Simion a făcut lobby ca România să fie scoasă din Visa Waiver

Articolul continuă după reclamă

"BREAKING NEWS!!! (De data aceasta o să îl scriu în română fiindcă mesajul este destinat numai publicului român și meritați să știți adevărul gol goluț). Vă rog să întrebați PSD, PNL și USR de ce nu v-au spus cine a reintrodus România pe calea de a fi acceptată din nou în Programul Visa Waiver, în ziua alegerilor din a 2a rundă de alegeri la doar 4 ore după ce România fusese scoasă din acest program!?

Adevărul gol goluț este ca EU PERSONAL m-am luptat pentru România în acea zi non-stop după discuțiile directe cu Secretara Departamentului de Securitate Națională - Kristi Noem și indirecte cu Secretarul de Stat - Marco Rubio și Vice Presedintele Statelor Unite - J.D. Vance. Discuțiile au durat cam 4 ore și România a fost reintrodusă pentru reevaluare. Pentru a fi reintrodusă trebuiau să retrimită tot dosarul pentru reevaluare la State Department și DHS.

Partea tristă este ca ar fi trebuit să dau vina doar pe PSD, PNL și USR pentru incompetentă! Nici măcar nu au făcut follow-up dupa, fiindcă nu le-a păsat. Dar când am revenit în România, ca Consultant Federal Electoral din Partea Statelor Unite și am făcut interviuri candidaților electorali împreună cu Trey Trainor - Presedintele Comisiei Federale Electorale Americane, plus Aaron Gentry - am aflat cu stupoare la întâlnirea cu domnul George Simion, care fiind băut în momentul interviului, prin admisia lui personală, ca a făcut lobby și cu cine exact, împotriva României pentru a fi scoasă din Programul Visa Waiver pentru a câștiga el capital electoral împotriva coaliției.

Tuturor membrilor de la AUR va felicit pentru tot ce faceți! Dar sunteți conduși de un mic trădător de țară ca altfel nu pot să îl numesc, mincinos care tot vine prin America și aruncă cu milioane de $$$ în stânga și în dreapta sperând să aibă întâlniri la nivel înalt și să vă impresioneze. În afară e 2-3 congressmen, nimeni notabil nu a vrut să se întâlnească cu el.

Departamentul de Stat are un raport făcut atât de mine cât și de Trey Trainor - Presedintele Comisiei Federale Electorale "foarte frumos" la adresa acestui "fals naționalist" care este șantajat de Servicii și ținut acolo, deoarece le este ușor să controleze ambele tabere și să vă țină pe voi poporul român în șah tot timpul. Domnilor membrii AUR va stimez și va apreciez, dar meritați un alt lider, un lider care nu tratează partidul ca propriul lui SRL, ca alte realizări notabile în viață nu are! "Dacă cineva are tupeul să comenteze, sau are tupeul să spună ca ce am scris mai sus nu este adevărat, pot să fac publice conversațiile direct la TV și o să aduc și niște americani să dea mărturie". Dragii mei români - sunteți mințiți de toți și manipulați de toți! Acum câteva zile am fost avertizat ca ar fi bine să nu mai vin în România în curând ca deranjez prea mult! De necrezut cât tupeu au unii de acolo! Și va mai întrebați de ce România nu are o relație bună cu Statele Unite!!!", este mesajul publicat pe platforma X de Dragoş Sprînceană.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Simion, acuzat că a plătit întâlniri cu Trump, Vance și Rubio și apoi a dat în judecată firma de lobby

Potrivit unor documente publicate de Antena 3 CNN, AUR a încheiat un contract de 1,5 milioane de dolari cu o firmă americană de lobby, BGD Legal Consulting, pentru ca George Simion să fie promovat în SUA.

Această firmă a plătit o altă firmă de lobby, Obsidian Advisory LLC, care le-a promis că va organiza întâlniri cu preşedintele Donald Trump, vicepreşesintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, precum şi prezenţă media cum ar fi publicarea de articole în POLITICO.

Întâlnirile promise cu liderii americani nu au mai avut loc, iar firma care trebuia să le organizeze a fost dată în judecată. Deşi AUR neagă existența contractului, documentul apare înregistrat oficial în SUA.

Liberalii vor o lege care să interzică utilizarea banilor publici impotriva Românei

Deputatul PNL Ionuţ Stroe a anunţat ulterior că va depune un proiect de lege care să interzică utilizarea banilor publici de către partidele politice pentru acțiuni sau mesaje împotriva intereselor României, ca reacție la acuzațiile la adresa lui George Simion.

"Voi depune în Parlament un proiect de lege pentru modificarea legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, prin care stabilim clar un principiu de bun-simț: niciun partid politic nu are dreptul să folosească banii publici împotriva României.

Mai exact, propunem interzicerea explicită a utilizării subvenției de la bugetul de stat pentru finanțarea unor campanii, acțiuni sau mesaje care: aduc atingere imaginii României sau intereselor sale fundamentale, răspândesc teorii ale dezinformării sau manipulării informaționale, promovează discursul urii, discriminarea sau violența, susțin direct sau indirect ideologii, organizații sau comportamente extremiste, anticonstituționale ori contrare valorilor democratice. De ce acum?

Pentru că recent au apărut acuzații publice (formulate de Dragoș Sprînceană) că George Simion ar fi făcut lobby în SUA "împotriva" Visa Waiver. Repet: sunt acuzații, dar tocmai astfel de situații arată cât de urgent e să închidem portițele legislative.

Pentru că există declarații publice în care George Simion a salutat faptul că România a fost scoasă din Visa Waiver, adică menținerea vizelor pentru români. Pentru că în spațiul public au fost relatate contracte/înregistrări de lobby în SUA asociate AUR, documente publice în registrele americane, iar subiectul a generat controverse legitime.

Pentru că în SUA a apărut un raport preliminar al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților care folosește cazul României (anularea alegerilor) într-o narațiune politică despre „cenzură” și „lipsa dovezilor” privind interferența rusă. Iar formulările din raport seamănă izbitor cu temele împinse constant de AUR în țară. Asta ridică o întrebare legitimă (și trebuie spus corect: nu o afirmație, ci o întrebare): a fost această preluare de narative doar coincidență politică sau poate fi și efectul unor demersuri de tip lobby/PR extern făcute împotriva interesului României?

Este inacceptabil ca banii contribuabililor români să fie folosiți pentru a răspândi dezinformare, pentru a slăbi poziția internațională a României sau pentru a acționa împotriva intereselor cetățenilor români. Subvenția publică există pentru a susține funcționarea democratică a partidelor, nu pentru a finanța campanii de denigrare, manipulare sau influență externă împotriva propriei țări", a transmis Stroe într-un mesaj publicat pe Facebook.

Liberalii cer sancționarea lui Simion pentru denigrarea României

Şi deputatul liberal Alexandru Muraru a cerut miercuri Comisiei juridice a Camerei Deputaților să îl sancționeze pe liderul AUR pentru gesturile și declarațiile făcute în timpul vizitei din ianuarie în Statele Unite ale Americii. Simion a participat atunci, cu mare mândrie, la un eveniment, unde a fost tăiat un tort în forma Groenlandei și decorat cu steagul american, deși se pretinde a fi suveranist, adică susține independența statală.

Muraru susține că Simion a diseminat dezinformări și teorii ale conspirației, a prezentat România ca un stat "capturat" și "eșuat", a acționat fără mandat oficial, dar a dat impresia că reprezintă instituții ale statului român, a încălcat jurământul de credință, obligațiile de fidelitate față de țară și demnitatea funcției de parlamentar. Muraru a solicitat sancțiuni disciplinare maxime.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰