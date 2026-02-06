Horoscop săptămânal Peşti 9-13 februarie 2026. Aceasta este una dintre cele mai importante săptămâni pentru tine, deoarece Venus, Mercur și Nodul Nord îți activează puternic identitatea personală.

Simți nevoia să îți redefinești direcția, să ieși din roluri vechi și să îți afirmi dorințele reale. Saturn conjunct Neptun îți cere să îți asumi responsabilitatea pentru viața ta, nu doar să visezi la schimbare. Este o perioadă de maturizare interioară, în care trebuie să alegi între iluzie și realitate, între confort și evoluție.

BANI: Financiar, săptămâna aduce clarificări importante. Venus în semnul tău poate atrage oportunități financiare, dar Saturn conjunct Neptun te obligă să fii realist. Mercur conjunct Nodul Nord indică o decizie financiară care îți poate influența imaginea și statutul. Poți renegocia un contract, cere o mărire sau decide să investești într-un proiect personal. Este esențial să îți stabilești limite clare și să nu accepți condiții dezavantajoase din dorința de a fi pe placul altora.

DRAGOSTE: În dragoste, Venus în semnul tău îți amplifică magnetismul și dorința de conexiune profundă. Dacă ești într-o relație, pot apărea momente de apropiere intensă, dar și confruntări legate de așteptări nerealiste. Saturn conjunct Neptun te ajută să vezi dacă relația este una matură sau bazată pe iluzii. Dacă ești singur, poți atrage persoane care te văd ca pe o sursă de alinare. Atenție să nu intri în relații în care rolul tău este doar de salvator.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰