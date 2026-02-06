Cel puţin 10 mii de copii trec în fiecare an printr-un divorţ. Sună ciudat, dar trauma, efectele cele mai mari, mai dure şi mai de durată le suportă copiii. E, poate mai mult decât credem, şi divorţul lor. Magdalena Ghioca, avocat cu experiență şi în relaţia copiilor cu consilieri şi psihologi şcolari, vorbește despre greșelile frecvente ale părinților în timpul divorțului și despre cum pot fi protejați copiii în astfel de situații delicate.

Olivia Păunescu: Sunt convinsă că ați văzut multe și noi vedem zilnic părinți care sunt foarte preocupați de problemele lor, de problemele din divorțul lor și pierd din vedere copiii.

Magdalena Ghioca: Așa este. Acesta este lucrul cel mai important. Pierd din vedere sentimentul copilului, pierd din vedere ceea ce simte copilul într-un divorț. Cel mai important pentru ei, în cadrul divorțului, este ceea ce s-a întâmplat și ceea ce au suferit ei, fără să înțeleagă că, de fapt, la mijloc sunt copiii care nu au avut nicio legătură cu divorțul lor. Până la urmă, ei sunt și vor fi în continuare părinții copiilor și vor trebui să înțeleagă încă de la început că divorțul este doar o etapă a vieții care nu ar trebui să afecteze copiii.

Olivia Păunescu: Din experiența dumneavoastră, care este vârsta cea mai grea, să spunem, pentru un divorț, din punctul de vedere al copilului? Sau există așa ceva?

Magdalena Ghioca: Nu există. Un divorț este oricând greu pentru copii, chiar și pentru cei majori. Dar impactul emoțional, cu cât este copilul mai mic, cu atât impactul emoțional este mai mare. Pentru că ei nu conștientizează, nu înțeleg separarea părinților, ei sunt apropiați și atașați de ambii părinți și atunci o separare pentru ei nu este benefică niciodată. Dar asta nu înseamnă că părinții trebuie să rămână împreună într-o căsnicie care nu este benefică lor, ca părinți, dar trebuie să știe să gestioneze și să înțeleagă că relația lor nu trebuie să afecteze partea emoțională a copiilor.

Olivia Păunescu: De multe ori copilul este folosit ca o monedă de schimb.

Magdalena Ghioca: Nu neapărat ca o monedă de schimb, ci ca o armă cu care ar face rău unul celuilalt. Încercarea de a bloca accesul unuia dintre părinți la copil este frecventă în cazul divorțurilor, neînțelegând că, de fapt, acest lucru afectează copiii.

Olivia Păunescu: Părinții care fac aceste lucruri, care folosesc copilul ca o armă în proces, există lucruri care se pot îndrepta?

Magdalena Ghioca: Da, există Direcția Generală de Protecție a Copilului, DGPC-ul, care are compartimente specializate în susținerea copiilor, în concilierea acestora și nu numai. Pentru că, într-o acțiune de divorț, eu tot timpul am susținut și consider că inclusiv părinții au nevoie de consiliere, să învețe cum să gestioneze această situație.

Olivia Păunescu: Care sunt, concret, drepturile unui copil la divorț?

Magdalena Ghioca: Drepturile unui copil la divorț nu sunt diferite de drepturile copiilor în general. Copilul are dreptul la o educație, copilul are dreptul la o îngrijire din partea părinților, copilul are dreptul la iubire din partea părinților, indiferent că aceștia sunt sau nu sunt împreună. În urma divorțului, este adevărat că părintele care nu rămâne lângă copil să locuiască este dator să-i asigure întreținerea materială necesară, pensia alimentară, și să participe la creșterea și îngrijirea lui, inclusiv să fie alături de el în momentele de bucurie și de greutate ale copilului, prin programul pe care îl are. Și nu numai, că nu este neapărat un program strict stabilit, ci în funcție de necesitățile fiecăruia.

Olivia Păunescu: Din ce ați văzut, ce nu ar trebui să facă un părinte la divorț niciodată? Ce greșeli majore se fac în relația cu copiii?

Magdalena Ghioca: Greșelile majore se fac în momentul în care iau decizia separării. Nu se gândesc întâi cum pot să integreze copilul în această situație nouă, pentru că, copilul este afectat atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere educațional. Lucruri care se văd inclusiv în activitatea pe care o are la școală. Și atunci copilul trebuie pregătit înainte. Decizia de divorț nu este o decizie care se ia la impuls, care se ia rapid, ci este o decizie gândită, mai ales în condițiile în care există un copil.

Olivia Păunescu: Din experiența dumneavoastră, haideți să vorbim de un caz foarte grav, pe care l-ați trăit și l-ați rezolvat.

Magdalena Ghioca: Sunt multe cazuri grave. Un caz dificil pentru mine a fost situația în care doi copii au fost separați. Un lucru pe care eu nu îl consider în interesul superior al copilului. Acest lucru s-a întâmplat, este adevărat, în urma consultării copilului și a deciziei copilului. Dar, trecând peste acest aspect, consider că doi frați, indiferent de situație, chiar cu suportul ambilor părinți, trebuie să crească împreună. Pentru că familia pentru ei, la început de drum, este foarte importantă, iar separarea lor încă de la început creează traume, care mai târziu au un impact negativ asupra dezvoltării lor emoționale și asupra modalității în care ei percep viața pe mai târziu.

Olivia Păunescu: Sunt și copii care refuză pur și simplu să meargă la unul din părinți?

Magdalena Ghioca: Da, sunt copii care refuză din mai multe motive. Fie pe de o parte că sunt influențați de celălalt părinte, fie pe de altă parte că chiar nu simt acest lucru. Dar această situație este rezolvată tot prin terapiile pe care le organizează Direcția Generală de Protecție a Copilului, care îi îndrumă, îi sfătuiesc, ajută copiii să se acomodeze, pentru că, indiferent de situație, au doi părinți și trebuie să se acomodeze, trebuie să petreacă timp cu amândoi, indiferent dacă au aspecte pozitive sau negative, doar dacă există situații în care unul dintre părinți pune în pericol viața copilului sau nu este în interesul superior al copilului să petreacă timp cu acel părinte. Aceste cazuri sunt foarte rare și sunt niște condiții stricte în această direcție, dar copiii sunt ajutați și consiliați, inclusiv părinții sunt consiliați, ca această relație dintre copil și părinte să nu fie niciodată întreruptă.

Olivia Păunescu: Când intervine protecția copilului și instanța?

Magdalena Ghioca: Protecția copilului intervine inclusiv la solicitarea părinților. Dacă părinții sunt suficient de conștienți să poată să solicite acest ajutor, dacă nu, intervine la solicitarea instanței, urmare a unei cereri efectuate de către unul dintre părinți în instanță. Sau, dacă instanța consideră că părinții nu sunt suficient de pregătiți pentru această separare și nu au știut cum să îndrume copiii să accepte această situație, recomandă atât părinților, cât și copiilor, această consiliere în cadrul Direcției Generale de Protecție a Copilului, o perioadă de timp, pentru a se putea adapta toți la noua situație.

Olivia Păunescu: Și totuși rămâne doar o recomandare, nu o obligație.

Magdalena Ghioca: Dacă vine din partea instanței, este o obligație. Este o obligație pentru că există cazuri în care unul dintre copii nu vrea să meargă, adică nu se poate pune în executare o hotărâre prin care se stabilește domiciliul copilului la unul dintre părinți și atunci instanța de judecată vine cu solicitarea către direcția de protecție a copilului să efectueze această consiliere, pentru ca copilul să se adapteze și să înțeleagă beneficiile relației cu părintele.

