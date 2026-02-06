Atac cu grenadă într-un salon de înfrumusețare din Franţa: Şase răniți ușor

Șase persoane au fost rănite ușor vineri, după explozia unei grenade aruncate într-un salon de înfrumusețare din centrul orașului Grenoble, relatează AFP, citând surse din poliție.

În jurul orei locale 15:00, mai multe persoane au intrat în salon și au aruncat o grenadă, apoi au fugit. Explozia a dus la rănirea a șase persoane, inclusiv a unui copil de 5 ani. Motivele atacului nu sunt încă cunoscute.

"Bilanțul provizoriu indică șase răniți ușor din cauza undei de șoc. Aceștia au primit îngrijiri la fața locului din partea echipelor de intervenție și nu au fost transportați la spital", au precizat autoritățile.

Salonul de înfrumusețare se află la parterul unei clădiri de locuințe cu mai multe etaje, între alte magazine, iar vitrina a fost distrusă de deflagrație, potrivit unei jurnaliste AFP aflate la fața locului.

În urmă cu un an, pe 12 februarie 2025, un atac cu grenadă a rănit 15 persoane, dintre care șase grav, într-un bar dintr-un cartier cunoscut pentru traficul de droguri, din sudul orașului Grenoble.

Un minor de 17 ani, suspectat că a aruncat grenada, a fost pus sub acuzare ulterior.

