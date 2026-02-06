Antena Meniu Search
Atac cu grenadă într-un salon de înfrumusețare din Franţa: Şase răniți ușor

Șase persoane au fost rănite ușor vineri, după explozia unei grenade aruncate într-un salon de înfrumusețare din centrul orașului Grenoble, relatează AFP, citând surse din poliție.

de Redactia Observator

la 06.02.2026 , 18:02
Atac cu grenadă într-un salon de înfrumusețare din Fraţa: Şase răniți ușor Poliţişti francezi, imagine de arhivă - Profimedia

În jurul orei locale 15:00, mai multe persoane au intrat în salon și au aruncat o grenadă, apoi au fugit. Explozia a dus la rănirea a șase persoane, inclusiv a unui copil de 5 ani. Motivele atacului nu sunt încă cunoscute.

"Bilanțul provizoriu indică șase răniți ușor din cauza undei de șoc. Aceștia au primit îngrijiri la fața locului din partea echipelor de intervenție și nu au fost transportați la spital", au precizat autoritățile.

Salonul de înfrumusețare se află la parterul unei clădiri de locuințe cu mai multe etaje, între alte magazine, iar vitrina a fost distrusă de deflagrație, potrivit unei jurnaliste AFP aflate la fața locului.

Articolul continuă după reclamă

În urmă cu un an, pe 12 februarie 2025, un atac cu grenadă a rănit 15 persoane, dintre care șase grav, într-un bar dintr-un cartier cunoscut pentru traficul de droguri, din sudul orașului Grenoble.

Un minor de 17 ani, suspectat că a aruncat grenada, a fost pus sub acuzare ulterior.

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator

franta grenoble atac grenada
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
