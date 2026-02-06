Reţea de trafic de droguri din Braşov, condusă din penitenciar. Plata se făcea în criptomonede

O grupare de trafic de droguri a fost coordonată direct din penitenciar, iar una dintre victimele obligate să ridice coletele a fost recrutată tot din închisoare. Substanțele erau procurate din afara țării și plătite în criptomonede, iar opt persoane sunt cercetate de DIICOT Brașov.

Liderul unei grupări de trafic de droguri a coordonat operațiunile direct din penitenciar, iar una dintre victimele obligate să ridice coletele a fost recrutată tot din închisoare. Substanțele erau aduse din afara țării și plătite în criptomonede.

În scopul de a ascunde proveniența sumelor provenite din comercializarea substanțelor interzise, acestea erau depuse și transferate prin conturile mai multor persoane din cadrul grupării infracționale organizate sau care sprijineau gruparea. Ulterior, acestea erau transformate în valută și transferate fie către portofele de monedă electronică, fie către alte persoane, care le transferau în portofele de criptomonedă.

Procurorii DIICOT au reținut opt inculpați, cinci bărbați și trei femei, cu vârste între 23 și 65 de ani, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani, trafic de droguri de mare risc, introducere ilegală de droguri și operațiuni cu substanțe psihoactive. Doi dintre ei sunt cercetați și pentru trafic de persoane.

"După recrutarea victimei în penitenciar, începând cu aprilie 2024, inculpatul în vârstă de 35 de ani a constituit împreună cu alți patru membri un grup infracțional organizat, care a obținut beneficii materiale din vânzarea de droguri, inclusiv din străinătate, și a spălat sumele de bani rezultate. Liderul a coordonat activitatea grupării până la 3 februarie 2026, inclusiv din detenție, a procurat drogurile prin criptomonede și a supravegheat depozitarea și comercializarea lor", a transmis DIICOT.

Gruparea a procurat și vândut droguri de mare risc și produse psihoactive, precum cocaină, MDMB-4en-PINACA, 5F-MDMB-PINACA, MDMB-FUBINACA și MDMB-INACA, din România, Spania și Marea Britanie. Pentru a ascunde proveniența banilor, sumele erau transferate prin conturi ale membrilor sau susținătorilor grupării și convertite ulterior în criptomonede.

În urma a 17 percheziții în județul Brașov au fost ridicate droguri, substanțe psihoactive, obiecte cu urme de droguri, înscrisuri și sume de bani în lei și euro.

Pe 5 februarie 2026, Tribunalul Brașov a dispus arestarea preventivă a celor opt inculpați, inclusiv a liderului aflat deja în detenție.

