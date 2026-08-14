Horoscop săptămânal Berbec 17-21 august 2026. Evenimentul astral prin care Nodul Nord se mută în Vărsător iar Nodul Sud în Leu îți redirecționează atenția de la mândria individuală către proiecte colective și colaborări de grup.

Aspectul Mercur trigon Saturn îți conferă o mare luciditate mentală, ajutându-te să iei decizii mature legate de activitățile tale creative. Pe de altă parte, faza în care Venus este în opoziție cu Saturn aduce momente de răceală sau constrângeri în interacțiunile directe cu cei din jur. Vei resimți o tensiune între dorința ta de independență și cerințele rigide venite din exterior. Cu toate acestea, configurația Venus sextil Jupiter îți păstrează deschisă calea spre dialog.

BANI: În plan profesional și financiar, trigonul dintre Mercur și Saturn îți aduce rigoare în negocierea unor contracte și claritate în expunerea unor planuri în fața asociaților. Este o perioadă excelentă pentru stabilirea unor reguli stricte de lucru și pentru semnarea unor documente oficiale. Totuși, opoziția dintre Venus și Saturn îți poate aduce piedici din partea unor parteneri de afaceri care impun condiții prea dure sau refuză să accepte propunerile tale. Nu forța semnarea unor înțelegeri dacă simți că drepturile tale financiare sunt limitate. Din fericire, aspectul Venus sextil Jupiter deschide posibilitatea de a obține fonduri sau sprijin prin intermediul unor inițiative creative bine promovate în spațiul public.

DRAGOSTE: Sectorul relațional este supus unui test de maturitate și răbdare. Opoziția dintre Venus și Saturn poate genera momente de distanță afectivă în cuplu, unde partenerul îți poate părea rigid, distant sau excesiv de critic. În loc să reacționezi impulsiv, este util să asculți nemulțumirile și să discuți cu calm despre responsabilitățile comune. Dacă ești singur, aspectul Venus sextil Jupiter îți oferă oportunitatea de a întâlni o persoană atrăgătoare în cercul tău de cunoștințe, însă tendința ta de a analiza totul cu prea multă severitate te poate face ezitant. Arată deschidere și permite sentimentelor să se exprime firesc, fără să impui standarde imposibil de atins.