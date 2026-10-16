Horoscop săptămânal Berbec 19-23 octombrie 2026. Soarele trece în Scorpion și îți îndreaptă atenția către transformări interioare și gestionarea unor secrete de familie. Când Soarele face conjuncție cu Venus retrograd din Scorpion, reapar în prim-plan datorii morale, amintiri puternice și nevoia de a clarifica cine merită cu adevărat încrederea ta.

În plus, aspectul prin care Venus face careu cu Pluto declanșează o luptă interioară între dorința ta de a deține controlul absolut și presiunile venite din partea unui grup de prieteni sau asociați care încearcă să îți dicteze deciziile.

BANI: Conjuncția dintre Soare și Venus retrograd în Scorpion te obligă să revezi un dosar financiar vechi, să recalculezi o refinanțare sau să renegociezi restituirea unei sume împărțite cu un partener. Totuși, din cauza faptului că Venus face careu cu Pluto, trebuie să fii extrem de vigilent în colaborările cu asociații sau sponsorii colectivi. Nu investi fonduri în proiecte propuse de amici care promit câștiguri rapide, deoarece există un risc real de a pierde bani din cauza unor jocuri de culise.

DRAGOSTE: Pasiunea capătă accente mistuitoare, dar și complicate, fiind greu să păstrezi o cale de mijloc. Reîntâlnirea neașteptată cu o persoană din trecutul tău intim îți poate răsturna complet liniștea sufletească, trezind nostalgii intense. Dacă ești într-o relație stabilă, tensiunea generată de careul dintre Venus și Pluto poate stârni crize aprinse de gelozie sau bănuieli legate de anturajul persoanei iubite. Fii sincer cu privire la nesiguranțele tale și nu încerca să manipulezi sentimentele partenerului pentru a obține confirmări de loialitate.