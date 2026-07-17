Horoscop săptămânal Berbec 20-24 iulie 2026

Dispar treptat acele blocaje de comunicare din familie care au creat neînțelegeri în ultimele săptămâni, deoarece Mercur își relansează mișcarea directă în zona locuinței și a rădăcinilor. Te simți mult mai confortabil în propria piele și ești gata să îți pui ideile în practică fără să mai eziți. De asemenea, relația cu copiii sau persoanele mai tinere din familie capătă o turnură pozitivă, bazată pe un dialog cald și deschis. Este un moment excelent pentru a stabili reguli noi în casă, care să fie acceptate cu ușurință de toți membrii familiei.

BANI: Odată ce Mercur revine la mișcarea directă în sectorul casei și formează un aspect armonios cu Venus aflată în zona activităților zilnice și a sarcinilor profesionale, poți finaliza o negociere importantă. Poate fi vorba despre achiziția unui aparat electrocasnic util pentru biroul de acasă sau despre stabilirea detaliilor pentru o renovare. Sumele de bani destinate îmbunătățirii spațiului de lucru devin clare și ușor de gestionat. La locul de muncă, primești recunoaștere pentru atenția la detalii și pentru modul ordonat în care îți organizezi sarcinile zilnice. Dacă ai avut de clarificat acte sau contracte legate de un spațiu comercial sau de o chirie, acum este momentul în care documentele se semnează fără obstacole. Colaborarea cu colegii de birou devine mult mai fluidă, iar propunerile tale de eficientizare a muncii sunt primite cu mult entuziasm de către superiori.

DRAGOSTE: Atmosfera devine mult mai caldă și mai jucăușă în doi. Aspectul favorabil dintre planeta comunicării din zona domestică și planeta iubirii din zona rutinei zilnice te ajută să rezolvi mici neînțelegeri administrative prin dialog. Gesturile simple, cum ar fi pregătirea unei cafele dimineața sau lăsarea unui mesaj drăguț pe masa din bucătărie, consolidează legătura voastră. Dacă ești singur, ai ocazia să cunoști o persoană interesantă prin intermediul unor activități cotidiene, cum ar fi o vizită la o bibliotecă sau în timp ce îți faci cumpărăturile. Dialogul curge natural, fără presiune, iar această simplitate te cucerește instantaneu.